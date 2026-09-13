Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân để ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức sơ tán 653 hộ dân với 2.468 người tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt và sạt lở đất đến nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 17 giờ ngày 13/9, địa phương đã sơ tán 653 hộ dân với 2.468 người. Trong số đó, xã Lao Bảo sơ tán 327 hộ với 1.149 người; xã Ba Lòng 163 hộ với 545 người; xã Lìa 140 hộ với 675 người. Các địa bàn khác gồm Khe Sanh 11 hộ/52 người, Hướng Hiệp 8 hộ/30 người, A Vao 3 hộ/13 người và Kim Ngân 1 hộ/4 người.

Việc sơ tán được triển khai tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt hoặc sạt lở, nhằm chủ động bảo đảm an toàn tính mạng người dân khi mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Riêng tại xã Khe Sanh, trong số các hộ được sơ tán có 7 hộ với 36 người nằm trong khu vực nguy cơ cao về sạt lở; xã A Vao sơ tán 3 hộ với 13 người và xã Kim Ngân sơ tán 1 hộ với 4 người do nguy cơ sạt lở.

Cùng với sơ tán dân, chính quyền các địa phương đang duy trì lực lượng tại chỗ, rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị phương tiện, vật tư để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xuất hiện tình huống ngập sâu, cô lập hoặc chia cắt.

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra các tuyến đường, cầu, ngầm, tràn; tổ chức cảnh giới, rào chắn, phân luồng, kiên quyết không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Đến 15 giờ ngày 13/9, mực nước nhiều sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục dâng cao. Sông Thạch Hãn tại trạm Đakrông ở mức 34,05m, trên báo động 3 là 0,55m; sông Hiếu tại trạm Đầu Mầu 22,94m, trên báo động 3 là 0,56m. Sông Ô Lâu tại trạm Mỹ Chánh ở mức 5,23m, chỉ còn thấp hơn báo động 3 là 0,07m.

Mưa lớn trong 24 giờ qua tiếp tục tập trung tại khu vực miền núi, phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm; trong đó Tà Rụt 588,6mm, Tà Long 583,8mm, A Vao 466,2mm, Ba Nang 459,2mm và Ba Lòng 409,2mm. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần thành vùng áp thấp khi đi vào khu vực Trung Lào, nhưng hoàn lưu vẫn có khả năng gây mưa lớn trên địa bàn.

Mưa lũ đã gây ngập tại nhiều khu dân cư. Tại xã Lao Bảo hiện có 312 nhà với 1.090 người bị ngập; xã Ba Lòng có 62 nhà với 217 người bị ngập, mức ngập từ 0,1-1,2m; phường Quảng Trị có 35 nhà với 140 người bị ngập dưới 1m; xã Nam Hải Lăng có 48 nhà bị ngập.

Nhiều tuyến giao thông khu vực miền núi tiếp tục bị chia cắt. Đáng chú ý, cầu tràn Ba Lòng trên Đường tỉnh 588a hiện ngập trên 5m, gây tắc giao thông; cầu tràn Đakrông trên Quốc lộ 15D ngập khoảng 1m. Một số cầu, ngầm tràn trên Đường tỉnh 586 qua các xã A Dơi, Lìa cũng ngập sâu từ 0,3-1m, không bảo đảm cho người và phương tiện qua lại.

Mưa lũ cũng tiếp tục gây sạt lở tại một số tuyến giao thông. Tại Km10 Quốc lộ 15D, xã La Lay, khoảng 40m³ đất đá sạt xuống khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Tại xã Đakrông, một điểm trên trục đường bê tông cách Đồn Biên phòng Ba Nang khoảng 300m sạt khoảng 4m³ đất đá; tuyến đường nối xã Trường Sơn với xã Trường Xuân cũ sạt khoảng 30m³ đất đá. Tuyến đường liên xã tại thôn Trằm, xã Khe Sanh đi xã Hướng Phùng bị sạt lở, sụt lún khoảng 15m.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Trị tiếp tục yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án sơ tán dân ở những nơi có nguy cơ mất an toàn; đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị duy trì 372 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện thường trực cơ động, sẵn sàng triển khai lực lượng khi có tình huống xảy ra.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không qua lại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cầu tràn, ngầm tràn và nơi có nguy cơ sạt lở, nhằm hạn chế thiệt hại về người trong quá trình mưa lũ./.

Mưa lớn, lũ trên sông tiếp tục lên, nhiều khu vực ở Quảng Trị bị chia cắt Tại các điểm giao thông bị ảnh hưởng, các tổ công tác phối hợp cắt dọn cây xanh gãy đổ, thu dọn đất đá, vật cản trên mặt đường, góp phần khôi phục lưu thông.

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