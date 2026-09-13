Quảng Trị chủ động cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng mưa lớn

Tối 13/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành Công văn số 4707/SGDĐT-VP về việc chủ động cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn.

Khu vực Quảng Trị đang có mưa to đến rất to, có nơi có dông. Lượng mưa trong 2 ngày 12-13/9 phổ biến 80-280mm, có nơi trên 300mm.

Dự báo tối 13/9 và ngày 14/9, vùng biển Quảng Trị có gió Đông Nam cấp 6, giật cấp 7, biển động; trên đất liền tiếp tục có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập và sinh hoạt của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên các cơ sở giáo dục.

Để bảo đảm an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục chủ động triển khai các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống thiên tai.

Đối với những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; các khe, suối, ngầm tràn ở miền núi có nguy cơ nước dâng cao, gây mất an toàn khi đi lại, Sở đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở chủ động xem xét cho học sinh, học viên nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu dừng những cuộc họp, hội nghị, tập huấn chưa cần thiết để tập trung phòng, chống và ứng phó với mưa lũ.

Trước đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 4628 /SGDĐT-VP ngày 9/9 về việc chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai. Trong đó, Sở yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nhất là tại khu vực miền núi, vùng ven sông, suối, những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cần chú ý các tuyến đường đến trường và điểm trường lẻ của học sinh.

Các đơn vị được yêu cầu kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, trường, lớp, điểm trường, nhất là những khu vực có nguy cơ mất an toàn do mưa lớn; tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh thiên tai cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên; dự trữ vật tư thiết yếu, chuẩn bị phương án ứng phó tại chỗ, chủ động khắc phục hậu quả thiên tai./.

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân để ứng phó mưa lũ Việc sơ tán được triển khai tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt hoặc sạt lở, nhằm chủ động bảo đảm an toàn tính mạng người dân khi mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.