Quảng Ngãi: Kịp thời cứu nạn 3 người bị dòng chảy cuốn xa bờ

Ngày 13/9, Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê cho biết, đơn vị vừa cứu thành công 3 người bị dòng chảy cuốn xa bờ tại bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 25 phút sáng cùng ngày, ông Phương Tuấn (67 tuổi) cùng vợ và một người đàn ông (56 tuổi) xuống khu vực bãi biển Mỹ Khê để tắm.

Trong lúc ở dưới nước, cả 3 người bị dòng chảy cuốn trôi ra vị trí cách bờ khoảng 100m.

Ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê cho biết, ngay sau nhận được tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ tại bãi biển lập tức triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có sóng cao, biển động, cùng khoảng cách khá xa bờ khiến quá trình tiếp cận của lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, các cán bộ trong Tổ quản lý quyết tâm không bỏ cuộc. Sau khoảng 15 phút nỗ lực, cả 3 người gặp nạn được giải cứu đưa vào bờ an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong đêm 13 và ngày 14/9 vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả Đặc khu Lý Sơn) có gió cấp 4 -5, giật cấp 6 - 7, sóng cao từ 1-2,5m.

Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê khuyến cáo người dân, du khách cần quan sát biển trước khi tắm, lựa chọn khu vực được phép tắm và chấp hành các cảnh báo tại bãi biển. Những người lớn tuổi, trẻ em cần có người đi cùng theo dõi.

Khi phát hiện người gặp sự cố, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hộ, không tự ý lao xuống ứng cứu nếu không có kỹ năng.

Người đang ở dưới nước nếu bị cuốn ra xa cần giữ bình tĩnh, cố gắng duy trì khả năng nổi và ra hiệu cầu cứu để được hỗ trợ kịp thời./.

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể du khách bị nước cuốn tại thác Khâu Làn Tối 1/9, khi cùng bạn xuống tắm tại thác Khâu Làn, anh Đ. (sinh năm 1996, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) không may bị dòng nước cuốn vào khu vực hang phía dưới chân thác.

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