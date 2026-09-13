Quảng Trị: Người dân ven sông Thạch Hãn tất bật “chạy lũ” trong đêm

Chỉ từ chiều đến tối 13/9, lũ trên sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị đã lên báo động 3, rồi vượt báo động này đến hơn 0,3m, khiến người dân sinh sống ở hạ lưu ven đôi bờ sông này phải vất vả “chạy lũ” trong đêm tối.

Thạch Hãn là một trong những con sông lớn nhất và nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Trị. Con sông này có độ dốc lớn từ Tây sang Đông, lưu tốc dòng chảy lớn nên khi có mưa lớn dài ngày ở thượng nguồn là có lũ lớn và lên rất nhanh.

Những ngày qua, phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to khiến lũ trên sông Thạch Hãn dâng cao. Đến 20 giờ ngày 13/9, lũ trên sông Thạch Hãn đã vượt báo động 3 là 0,37m, gây ngập lụt vùng hạ lưu.

Thôn Nam Long, xã Ái Tử nằm ven bờ sông Thạch Hãn. Tối 13/9, khi nước lũ dâng cao, người dân trong thôn cùng thông báo và hỗ trợ nhau di dời tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi cao ráo để tránh bị ngập lụt.

Người và phương tiện vùng cô lập tại xã Kim Phú được chính quyền địa phương bố trí vận chuyển đảm bảo an toàn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ông Lê Bá Hàn, thôn Nam Long, xã Ái Tử, nuôi gần 20.000 con ếch. Lũ sông Thạch Hãn lên nhanh và tràn vào các hồ nuôi, ông Hàn phải nhờ nhiều người di chuyển ếch lên cao để hạn chế thiệt hại.

Đến 21 giờ cùng ngày, nhiều người vẫn tập trung hỗ trợ hộ ông Hàn thu gom và đưa ếch lên cao. Ông Hàn chia sẻ sinh sống ven sông Thạch Hãn đã rất quen với lũ lụt, nhưng lũ lớn thường diễn ra vào tháng 10-11 hàng năm. Năm nay mới gần giữa tháng 9 đã có lũ lớn, khiến người dân cũng bất ngờ và bị động trong ứng phó.

Đêm tối 13/9, mưa vùng ven hạ lưu sông Thạch Hãn đã giảm, có nơi tạnh nhưng nước lũ vẫn cao. Người dân ven sông Thạch Hãn tất tả kê cao đồ đạc, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, chạy đua với dòng nước đang dâng cao ngay trước mắt.

Tại các khu dân cư vùng hạ lưu sông Thạch Hãn, nước từ những cánh đồng, ao hồ và các tuyến sông, hói nhanh chóng dâng cao.

Ông Lê Bá Văn, Trưởng thôn Nam Long, xã Ái Tử, chia sẻ khoảng thời gian nước bắt đầu tràn vào vườn, vào sân trước nhà cũng là lúc mọi người di chuyển tài sản lên vị trí cao hơn. Có gia đình dồn sức kịp đưa chiếc xe máy lên nền nhà cao; có nhà phải dùng thuyền, ghe hoặc các phương tiện sẵn có để di chuyển người và tài sản.

Lũ lên, người dân hầu như thức trắng đêm. Ông Nguyễn Quang Tuyến sinh sống ven sông Thạch Hãn đoạn qua xã Triệu Bình chia sẻ lũ lên ban đêm rất nguy hiểm. Chỉ cần chủ quan một chút là nước có thể vào sâu, lúc đó muốn di chuyển tài sản và người cũng khó.

Phường Quảng Trị nằm ven sông Thạch Hãn. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ủy ban Nhân dân phường Quảng Trị đã chủ động triển khai các phương án ứng phó; tổ chức trực ban 24/24 giờ, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Một số tuyến đường trên địa bàn phường đã ngập như: Nguyễn Hoàng, Ngô Quyền, Ngô Thị Nhậm, Lê Hồng Phong, Lý Nam Đế... Toàn phường có hơn 100 nhà đã bị ngập. Lực lượng chức năng đã di dời xen ghép 7 hộ với 27 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Đến 20 giờ ngày 13/9, lũ trên sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn là 6,37m trên báo động 3 là 0,37m. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân phường Quảng Trị khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi thông tin chính thức về mưa lũ, chủ động bảo vệ người và tài sản; không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động dự trữ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Trong đêm, lực lượng chức năng các xã, phường ven sông Thạch Hãn như Ái Tử, Triệu Bình, Quảng Trị, Nam Đông Hà... tăng cường kiểm tra những khu vực xung yếu, vùng thấp trũng và các hộ dân có nguy cơ bị cô lập. Phương châm được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là những hộ sống sát sông, vùng trũng thấp.

Tại những tuyến đường bị ngập, việc đi lại được cảnh báo và rào chắn nhằm tránh nguy hiểm do nước chảy xiết, hố sâu hoặc các điểm sạt lở có thể xuất hiện bất ngờ. Các tổ công tác rà soát từng khu vực, nắm tình hình dân cư, sẵn sàng phương án di dời khi mực nước tiếp tục lên./.

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân để ứng phó mưa lũ Việc sơ tán được triển khai tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt hoặc sạt lở, nhằm chủ động bảo đảm an toàn tính mạng người dân khi mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.