Tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng mất tích khi cứu người trên sông Trà Lý

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, cách vị trí cầu Bo (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên) về phía hạ lưu khoảng 350m.

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã dùng xuồng cứu hộ đưa thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng vào bờ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng, gia đình đưa về Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) tiến hành thủ tục pháp y, khâm liệm, thực hiện các nghi lễ, nghi thức theo quy định; đồng thời tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm công dân Đ.V. L.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, thời gian gần đây, Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên) có nhiệm vụ di chuyển sở chỉ huy từ vị trí đóng quân cũ - xã Đông Quang (tỉnh Hưng Yên) - lên vị trí đóng quân mới - phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên).

Thiếu tá Trần Văn Tùng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn BB568) được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ xây dựng, làm biển, bảng... phục vụ công tác xây dựng chính quy.

Khoảng 10 giờ ngày 12/9, đồng chí Tùng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, trong quá trình đi in mẫu biển, trên đường trở về đơn vị đến khu vực cầu Bo phát hiện một thanh niên tên là Đ.V. L (sinh năm 1996, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện tự tử.

Đồng chí Tùng cùng công dân Đoàn Văn Tiến (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) thuyết phục, động viên Đ.V. L và Đ.V. L đã từ bỏ ý định tự tử, đồng ý để đồng chí Tùng chở về nhà bằng xe máy. Sau đó, L. bất ngờ bỏ chạy, nhảy xuống sông Trà Lý.

Phát hiện sự việc, không quản ngại hiểm nguy, đồng chí Tùng nhanh chóng cởi bỏ quân phục, lao xuống dòng nước xoáy để cứu L. Không may, dòng nước chảy xiết cuốn trôi khiến đồng chí Tùng và Đ.V. L mất tích.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, lực lượng Trung đoàn BB568 đã có mặt tại hiện trường gặp nhân chứng, lấy tường trình để nắm bắt sự việc, đồng thời báo cáo, tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng thành lập sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn do đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo.

Trung đoàn đã điều động 50 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị, phối hợp cùng 25 thành viên Đội cứu hộ cứu nạn 116 và 45 công an, dân quân của phường Trà Lý, phường Trần Lãm thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Trung đoàn BB568 xác định đây là hành động dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy, khó khăn của đồng chí Tùng trong tình huống khẩn cấp, cứu người.

Thiếu tá Trần Văn Tùng sinh năm 1987, nhập ngũ tháng 9/2005, quê quán ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Thiếu tá Trần Văn Tùng có vợ và hai con nhỏ sinh năm 2019 và 2023./.

Hưng Yên khẩn trương tìm kiếm 2 người mất tích trên sông Trà Lý Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích trên sông Trà Lý, trong đó có một là quân nhân đã lao xuống dòng nước xiết để cứu người có ý định tự tử.