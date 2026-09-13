Sơn La: Bắt giữ đối tượng giết người sau 2 ngày lẩn trốn

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La thông tin đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng truy nã Giàng A Si về hành vi “Giết người.”

Trước đó, ngày 11/9, Công an phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La nhận được tin báo cho biết trong nhà trọ của người dân thuộc phường Vân Sơn có nạn nhân T.A.D (sinh năm 1975, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) là người thuê trọ trong tình trạng bất tỉnh, tại vùng đầu có vết thương nghi bị chém. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Ngay sau sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an phường Vân Sơn cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thu thập dấu vết và các tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân bị một vết chém ở vùng thái dương bên trái, do mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Xác định đây là vụ trọng án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn, tại thời điểm xảy ra vụ việc không có người chứng kiến, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường, tập trung điều tra, xác minh, thu thập, đánh giá các dấu vết tại hiện trường; đồng thời rà soát các mối quan hệ, xác minh diễn biến trước và sau khi xảy ra vụ việc.

Từ những thông tin, tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã xác định đối tượng gây án là Giàng A Si (sinh năm 1980, trú tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La).

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ Giàng A Si khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ khác cách nơi gây án khoảng 7km.

Tại Cơ quan điều tra, Giàng A Si đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng và nạn nhân cùng nhau đi làm thuê. Chiều 10/9, hai bên xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, đối tượng đã dùng dao chém vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân tử vong, rồi bỏ trốn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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