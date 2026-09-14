Trung Quốc: Hơn 31.500 người sơ tán do mưa lớn tại tỉnh Hải Nam

Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, đến sáng 14/9, hơn 31.500 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao tại đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

Theo Ủy ban Phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai tỉnh Hải Nam, tính đến 19h50 (theo giờ địa phương) ngày 13/9, tổng cộng 31.564 người đã được di dời đến nơi an toàn. Hiện chưa ghi nhận thảm họa nghiêm trọng.

Từ 8h ngày 11/9 đến 16h ngày 13/9, lượng mưa tại 24 thị trấn thuộc 6 huyện và thành phố, trong đó có Vạn Ninh, Lăng Thủy và Quỳnh Hải, đã vượt 300 mm. Lượng mưa cao nhất lên tới 452,1mm được ghi nhận tại thị trấn Trường Phong, thành phố Vạn Ninh.

Trước tình hình trên, chính quyền Hải Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt từ cấp III lên cấp II vào lúc 11h ngày 13/9. Đến 19 giờ, thành phố Vạn Ninh nâng mức ứng phó lên cấp I, mức cao nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp của Trung Quốc.

Cùng ngày, Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng của Trung Quốc đưa ra cảnh báo mức vàng đối với một số khu vực phía Nam đảo Hải Nam có nguy cơ xảy ra lũ quét, và mức cam đối với một số khu vực phía Tây Nam của đảo có nguy cơ lũ quét. Mức nguy cơ cao trên thang tăng dần, từ xanh đến vàng, cam và đỏ. Sáng 14/9, Hải Nam duy trì cảnh báo mưa lớn cấp II, đồng thời dự báo các trận mưa lớn sẽ kéo dài đến ngày 15/9.

Trước diễn biến trên, một số trường học và điểm tham quan du lịch trên đảo được yêu cầu đóng cửa. Chính quyền đã triển khai các biện pháp kiểm soát giao thông trên những tuyến đường bị ảnh hưởng; lực lượng cứu hỏa và cứu hộ cũng được bố trí sẵn tại những khu vực trọng điểm; cơ quan điện lực và viễn thông cũng chuẩn bị thiết bị, vật tư phục vụ công tác sửa chữa khẩn cấp./.

Trung Quốc duy trì cảnh báo mưa lớn và dông mạnh Từ 8h00 ngày 4/8 đến 8h00 ngày 5/8, tại nhiều tỉnh, khu vực của Trung Quốc có mưa to, có nơi lượng mưa theo giờ tối đa lên tới 50 mm, thậm chí vượt 80 mm đồng thời kèm dông, gió giật mạnh và mưa đá.