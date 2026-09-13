Vụ chìm tàu ở Indonesia: Trục vớt 6 thi thể hành khách

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, giới chức nước này cho biết khoảng 130 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn vẫn mất tích sau khi tàu khách Virgo Transport 8 chở hơn 240 người bị chìm trong điều kiện thời tiết xấu trên biển Java của Indonesia ngày 13/9. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 107 người và tìm thấy thi thể 6 hành khách.



Thông báo cho biết tàu khởi hành từ Surabaya, thành phố lớn thứ hai nước này thuộc tỉnh Đông Java, để tới Banjarmasin, thủ phủ tỉnh Nam Kalimantan trên đảo Borneo.

Người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Banjarmasin, ông I Putu Sudayana, cho biết thuyền trưởng trước đó thông báo biển động, sóng cao tới 3 m, trước khi phát tín hiệu cấp cứu cho biết tàu bị nghiêng.

Sau đó, nhà chức trách nhận được thông tin tàu đã bị lật và chìm. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Banjarmasin cho biết đã nhận được thông báo về sự cố khoảng 2 giờ sau khi mất liên lạc với Virgo Transport 8 vào khoảng 2h sáng cùng ngày.

Nhà chức trách đã điều tàu cứu hộ tới vị trí cuối cùng được xác định của tàu, đồng thời triển khai các đội tìm kiếm với sự hỗ trợ của 4 tàu, trong đó có một tàu Hải quân Indonesia, cùng một trực thăng.

Vị trí cuối cùng của tàu được xác định trên biển Java, cách một cầu cảng ở Banjarmasin khoảng 148 km.



Đến chiều 13/9, các đội cứu hộ, với sự hỗ trợ của các tàu kéo và tàu thuyền hoạt động gần khu vực, đã đưa được 107 người lên bờ hoặc lên các phương tiện cứu hộ và tìm thấy 6 thi thể.

Hoạt động tìm kiếm tiếp tục được mở rộng quanh vị trí cuối cùng của con tàu, trong khi lực lượng chức năng theo dõi sát điều kiện thời tiết trên biển.



Tại cảng Trisakti ở Banjarmasin, hàng trăm người thân của hành khách tập trung tại trung tâm chỉ huy để chờ thông tin. Nhiều người liên tục kiểm tra danh sách hành khách và danh sách những người đã được cứu.

Theo danh sách hành khách, Virgo Transport 8 chở 243 người, gồm 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, giới chức lưu ý số người thực tế trên các chuyến tàu ở Indonesia đôi khi không trùng với danh sách đăng ký.



Indonesia là quốc đảo với hơn 17.000 đảo, trong đó tàu khách là phương tiện đi lại phổ biến giữa các đảo. Tuy nhiên, các vụ tai nạn đường thủy xảy ra tương đối thường xuyên, trong đó việc thực thi các quy định an toàn chưa chặt chẽ được cho là một trong những nguyên nhân.



Chỉ trong tháng 8, ít nhất 211 người đã được cứu sau khi một tàu khách của Indonesia bốc cháy trong vùng biển động gần đảo du lịch Bali; một người thiệt mạng và 4 người vẫn mất tích.

Chưa đầy hai tuần trước đó, một tàu khác là Mutiara Sentosa 2 cũng bốc cháy ngoài khơi đảo Java, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.



Vụ chìm tàu Virgo Transport 8 xảy ra chỉ 4 ngày sau vụ cháy một phà chở khách tại Philippines khiến ít nhất 76 người thiệt mạng và ít nhất 10 người vẫn mất tích. Được biết, tàu Virgo Transport 8 được đóng tại Nhật Bản và có thiết kế để vận chuyển cả hành khách và phương tiện./.

An Giang: Kịp thời hỗ trợ tàu cá thoát khỏi nguy cơ chìm trên biển Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa hỗ trợ tàu cá AG-93978-TS của tỉnh An Giang bị phá nước khi đang hoạt động trên biển, đảm bảo an toàn cho ngư dân và phương tiện trong điều kiện thời tiết xấu.

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