Lê Thanh Thúy và Đinh Quang Kiệt cầm cờ Đoàn Việt Nam tại khai mạc ASIAD 20

Tuyển thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy và trung vệ U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt được lựa chọn đảm nhận trọng trách cầm Quốc kỳ, dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc ASIAD 20, diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản vào tối 19/9.

Lê Thanh Thúy, sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc của bóng chuyền nữ Việt Nam. được mệnh danh là "hoa khôi bóng chuyền," cô sở hữu chiều cao nổi bật 1m80 cùng nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ngoài sở trường chơi phụ công với khả năng di chuyển linh hoạt, những pha đánh nhanh hiệu quả, Thúy còn có một đặc điểm lợi hại khác là chơi tốt ở cả vị trí chủ công

Việc tiếp tục được lựa chọn đảm nhận trọng trách cầm Quốc kỳ là niềm vinh dự đối với cá nhân nữ vận động viên cũng như đội tuyển bóng chuyền nữ trước khi bước vào tranh tài tại ASIAD 20.

Với Lê Thanh Thúy, đây là lần thứ hai liên tiếp cô nhận vinh dự này tại một kỳ đại hội thể thao lớn. Trước đó, nữ tuyển thủ bóng chuyền đã cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 năm 2025 ở Thái Lan.

Trong khi đó, ASIAD 20 đánh dấu lần đầu Đinh Quang Kiệt tham dự Đại hội Thể thao châu Á. Trung vệ thuộc U23 Việt Nam và Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng sở hữu chiều cao nổi bật 1m95 - thông số thuộc hàng hiếm với cầu thủ Việt Nam.

Tại Lễ khai mạc, Quang Kiệt sẽ cùng Thanh Thúy mang Quốc kỳ Việt Nam dẫn đầu đoàn trong phần diễu hành.

ASIAD 20 diễn ra tại Aichi-Nagoya từ ngày 19/9- 4/10. Theo chương trình thi đấu cập nhật của Ban Tổ chức, Đại hội có 43 môn, 71 phân môn với 469 nội dung tranh huy chương.

Đây không chỉ là kỳ đại hội thể thao quy mô lớn nhất châu lục, mà còn là ngày hội lớn của tình đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Việc Thanh Thúy và Quang Kiệt được trao trọng trách cầm cờ không chỉ là niềm vinh dự đối với hai tuyển thủ mà còn mang ý nghĩa đại diện cho hình ảnh, tinh thần và khát vọng của Thể thao Việt Nam.

Trong khoảnh khắc Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại Lễ khai mạc ASIAD 20, hai vận động viên sẽ cùng toàn đoàn bước vào hành trình tranh tài với quyết tâm cao nhất tại đấu trường châu lục.

Đoàn Thể thao Việt Nam được thành lập dự ASIAD 20 với quy mô 498 thành viên, gồm 349 vận động viên cùng đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia quốc tế và y bác sỹ.

Dựa trên phân tích thực tế về chuyên môn và tương quan trình độ với các đối thủ, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 4 huy chương vàng trở lên.

Thể thao Việt Nam cử các đội tuyển quốc gia tranh tài 33 môn, phân môn tại ASIAD 20 gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, TDDC, taekwondo, bắn cung, quyền Anh (boxing), vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà nam, bóng chuyền trong nhà nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - Esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Trong khoảnh khắc Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại Lễ khai mạc ASIAD 20, hai vận động viên sẽ cùng toàn đoàn bước vào hành trình tranh tài với quyết tâm cao nhất tại đấu trường châu lục./.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương Vàng trở lên tại ASIAD 20. Đây là mục tiêu đòi hỏi nỗ lực rất lớn bởi ASIAD quy tụ nhiều nền thể thao hàng đầu thế giới.