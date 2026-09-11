Đội tuyển U23 Việt Nam điều chỉnh nhân sự tham dự ASIAD 2026

Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam Đinh Hồng Vinh đã phải có sự điều chỉnh nhân sự tham dự ASIAD 2026 (Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20) do Phạm Đình Hải và Nguyễn Công Phương không thể góp mặt.

Theo thông tin từ VFF, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của Sông Lam Nghệ An được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026, thay thế thủ môn Phạm Đình Hải.

Bảo Ngọc là gương mặt quen thuộc tại các đội tuyển trẻ Việt Nam. Thủ môn của sinh năm 2007 này từng được triệu tập và bắt chính cho U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á, đồng thời liên tục góp mặt trong danh sách các đội tuyển trẻ ở các cấp độ U19 và U20 Việt Nam.

Việc được bổ sung vào U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 là bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển của thủ thành trẻ này, đồng thời tạo cơ hội để Bảo Ngọc tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Cùng với Nguyễn Bảo Ngọc, tiền vệ Hoàng Quang Dũng của câu lạc bộ bóng đá Huế cũng được huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh triệu tập bổ sung vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026, thay thế Nguyễn Công Phương do tiền vệ này không thể góp mặt vì chấn thương.

Việc Nguyễn Công Phương lỡ hẹn với ASIAD 2026 là điều đáng tiếc đối với cá nhân cầu thủ này, đồng thời cũng là tổn thất không nhỏ đối với U23 Việt Nam. Công Phương được đánh giá là một trong những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở các cấp độ đội tuyển trẻ và được kỳ vọng đóng góp cho đội tuyển tại sân chơi châu lục.

Tiền vệ Hoàng Quang Dũng là gương mặt từng để lại dấu ấn trong màu áo U19 Việt Nam tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 tổ chức ở Indonesia. Tiền vệ của câu lạc bộ Huế ghi 3 bàn thắng, đều từ những cú sút xa, qua đó gây ấn tượng với khả năng dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Việc được điền tên vào danh sách đội tuyển U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 là cơ hội để Hoàng Quang Dũng tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và có thêm bước tiến trong quá trình phát triển ở cấp độ trẻ.

Danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026. (Nguồn: VFF)

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch bằng cuộc chạm trán U23 Kuwait vào lúc 17g ngày 15/9.

Ba ngày sau, vào lúc 13g30 ngày 18/9, đội tuyển sẽ thi đấu trận thứ hai gặp U23 Philippines. Trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam diễn ra vào lúc 12 giờ ngày 22/9 gặp ứng viên vô địch U23 Uzbekistan.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9 để chuẩn bị cho các trận đấu tại ASIAD 2026.

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 có 15 đội tham dự, được chia thành 4 bảng đấu, gồm ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết./.

Đội tuyển U23 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ dự ASIAD 20 Trong bản danh sách U23 Việt Nam dự ASIAD 20, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kết hợp giữa những cầu thủ đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhiều gương mặt trẻ.