Vừa qua tại Hà Nội, Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ Xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD20) tại Nhật Bản. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của 110 vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam.

Tại đấu trường châu lục được tổ chức tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, 343 vận động viên xuất sắc của Việt Nam sẽ tranh tài ở 33 môn thi đấu, từ ngày 19/9 đến ngày 4/10/2026.

Lễ Xuất quân có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Olympic Việt Nam; đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành đã phát biểu chỉ đạo, động viên đoàn, giao nhiệm vụ thi đấu và nâng cao tinh thần các vận động viên trước khi bước vào giải đấu thể thao được mong đợi nhất châu lục. Chương trình còn có các tiết mục biểu diễn đặc sắc của chính các vận động viên và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Lễ Xuất Quân được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 09.09.2029 dưới sự tham dự đông đảo vận động viên, lãnh đạo VOC.

Là đối tác dinh dưỡng dài hạn của Ủy ban Olympic Việt Nam, Herbalife Việt Nam tiếp tục cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và tư vấn dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên hàng đầu trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Công ty cũng sẽ trao thưởng cho tất cả các vận động viên xuất sắc đạt huy chương vàng.

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, cho biết: “Kể từ khi chương trình hợp tác giữa hai bên bắt đầu vào năm 2012, Herbalife Việt Nam luôn mang đến những hỗ trợ thiết thực và quý báu cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các giải đấu quốc tế lớn. Các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học cùng tư vấn chuyên môn về dinh dưỡng từ Herbalife Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng giúp các vận động viên có được sự chuẩn bị tốt nhất về cả thể lực lẫn dinh dưỡng tại các giải đấu quan trọng. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Herbalife Việt Nam vì chương trình hợp tác bền vững này cũng như cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc đồng hành cùng thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 sắp tới.”

Cơ đỏ sao vàng tung bay thể hiện quyết tâm giành chiến thắng của Thể Thao Việt Nam.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ Xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia giải đấu được mong đợi nhất châu lục. Sự kiện ngày hôm nay là một minh chứng nữa cho cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc đồng hành và hỗ trợ thể thao Việt Nam vươn lên những tầm cao mới, đồng thời góp phần khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng.”

Herbalife là nhà tài trợ dinh dưỡng cho vận động viên Xuất Sắc 2026 tại Asiad.

Herbalife Việt Nam tài trợ gói sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ toàn diện cho các vận động viên hàng đầu của Việt Nam tham gia Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20. Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam từ năm 2012, và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, công ty còn đồng hành cùng các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động./.