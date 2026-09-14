Á hậu Khánh Như sẽ mang tranh Đông Hồ lên sân khấu Miss International 2026

Trước khi đến Nhật Bản dự thi Miss International 2026 vào tháng 11 tới, Á hậu Lê Phương Khánh Như đang chuẩn bị hành trang bằng những câu chuyện gắn với văn hóa và cộng đồng.

Trong đó, “Vũ điệu Đông Hồ” là điểm nhấn khi chất liệu của tranh dân gian Việt Nam sẽ được lồng ghép vào Trang phục Văn hóa Dân tộc để bước lên sân khấu quốc tế, còn dự án Digital Wings hướng đến việc mở thêm cơ hội tiếp cận công nghệ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đưa tranh Đông Hồ lên sân khấu quốc tế

Thiết kế “Vũ điệu Đông Hồ” vừa được công bố sẽ chính thức là Trang phục Văn hóa Dân tộc đồng hành cùng Khánh Như tại Miss International 2026. Thiết kế từng giành giải Nhì Best Costume for Dances of Vietnam trong khuôn khổ Miss World Vietnam 2025.

Khánh Như cho biết, lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ “Thiên hạ thái bình,” thiết kế tái hiện hình tượng chim công - biểu tượng của vẻ đẹp, sự cao quý và thịnh vượng. Những đường nét, màu sắc và tinh thần của tranh Đông Hồ được chuyển hóa trên trang phục, tạo nên hình ảnh vừa mang dấu ấn truyền thống, vừa phù hợp với ngôn ngữ thời trang và sân khấu quốc tế.

Điểm đáng chú ý của trang phục không chỉ nằm ở việc sử dụng chất liệu mỹ thuật dân gian cho trang phục trình diễn, là còn là những hình ảnh được chuyển thể chứa đựng quan niệm sống và ước vọng của người Việt xưa.

“Thiên hạ thái bình” gợi lên khát vọng về một cuộc sống bình an, sung túc và thái hòa. Khi bước ra khỏi không gian của một bức tranh để hiện diện trên trang phục, những biểu tượng ấy có thêm cách tiếp cận mới với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ và quốc tế.

Đây cũng là điểm thú vị của việc đưa tranh Đông Hồ vào Trang phục Văn hóa Dân tộc. Thay vì chỉ giới thiệu một dòng tranh bằng hình ảnh nguyên bản, các giá trị tạo hình được chuyển sang ngôn ngữ thời trang, từ đó mở ra câu chuyện về nguồn gốc, biểu tượng và đời sống văn hóa phía sau thiết kế.

Với một sân khấu quốc tế như Miss International, bộ trang phục vì thế không chỉ làm nhiệm vụ trình diễn, nó có thể trở thành điểm khởi đầu để quảng bá về mỹ thuật dân gian Việt Nam, giúp những hình ảnh vốn quen thuộc với người Việt có thêm cơ hội được nhìn thấy và khám phá từ bên ngoài.

“Trao công nghệ - Mở ước mơ”

Cùng với câu chuyện văn hóa, Khánh Như còn mang đến Miss International 2026 một dự án cộng đồng được cô ấp ủ mang tên Digital Wings, với thông điệp “Trao công nghệ - Mở ước mơ.”

Dự án do Khánh Như sáng lập, hướng đến thu gom, kiểm tra, sửa chữa và tái sử dụng những chiếc laptop, máy tính đã qua sử dụng để trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh thiết bị, dự án dự kiến xây dựng thêm các hoạt động học tập và nội dung tiếng Anh, giúp các em từng bước làm quen với công nghệ và tiếp cận tri thức số.

Dự án “Trao công nghệ - Mở ước mơ” của Khánh Như được khởi động từ quê nhà Khánh Hòa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tuần qua, Trường Tiểu học Bác Ái Tây, Khánh Hòa là điểm dừng chân đầu tiên của Digital Wings. Sau quá trình khảo sát nhu cầu thực tế của nhà trường, Khánh Như và êkíp trao tặng 10 máy vi tính, 1.000 tập vở và 20 cặp sách cho học sinh.

Khánh Hòa cũng là quê nhà của người đẹp. Vì vậy, việc bắt đầu dự án tại “chiếc nôi” này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn cho phép cô trực tiếp tìm hiểu điều kiện học tập và nhu cầu của học sinh trước khi triển khai.

“Khánh Như luôn dành quan tâm đặc biệt cho giáo dục, nhất là cơ hội học tập của các em nhỏ ở những khu vực còn nhiều khó khăn. Khánh Như tin rằng khoảng cách địa lý không nên trở thành khoảng cách trong cơ hội. Khi một chiếc máy tính có thể mở ra cả thế giới kiến thức, Như mong mình có thể làm điều gì đó thật cụ thể để các em được tiếp cận công nghệ, tiếp cận thêm nhiều kiến thức và nhìn thấy nhiều cơ hội hơn cho tương lai,” Khánh Như chia sẻ.

Á hậu cho hay giai đoạn đầu Digital Wings kêu gọi cộng đồng đóng góp laptop, máy tính đã qua sử dụng nhưng còn hoạt động tốt hoặc có thể sửa chữa, nâng cấp, cùng các thiết bị và phụ kiện như sạc, chuột, bàn phím. Toàn bộ thiết bị tiếp nhận sẽ được kiểm tra, làm sạch dữ liệu, sửa chữa và chuẩn bị trước khi trao đến học sinh.

Từ hoạt động đầu tiên tại Khánh Hòa, dự án dự kiến tiếp tục mở rộng đến nhiều trẻ em hơn, đặc biệt tại những khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ.

Khánh Như giao lưu với các em học sinh Trường Tiểu học Bác Ái Tây. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sinh năm 2004, Lê Phương Khánh Như đến từ Khánh Hòa, theo học tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc. Cô hoạt động với vai trò người dẫn chương trình song ngữ, từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Miss World Vietnam 2025, Khánh Như giành ngôi vị Á hậu 1, gây ấn tượng với khả năng hùng biện và ứng xử. Cô dự kiến lên đường đến Nhật Bản vào tháng 11/2026 để tham dự Miss International 2026. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 25/11 tại Nhật Bản.

Từ một dòng tranh dân gian đến dự án tặng máy tính cho học sinh, hành trình của Khánh Như trước Miss International 2026 đang hướng tới việc đưa một lát cắt văn hóa Việt đến gần hơn với thế giới và đưa công nghệ đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn./.

Chung kết Miss International 2026 sẽ không còn phần thi bikini Đây cũng là xu hướng của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế những năm qua khi dịch chuyển trọng tâm từ đánh giá ngoại hình sang tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và sức ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.