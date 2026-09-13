Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045 tại Ngày hội Nhân đạo Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.

Khởi nguồn từ Báo Nhân đạo (L’Humanité), sự kiện hiện là một không gian lớn của đời sống chính trị - xã hội Pháp, với các cuộc thảo luận về hòa bình, công bằng xã hội, môi trường, văn hóa và nhiều vấn đề quốc tế.



Trong không gian quốc tế của ngày hội, gian trưng bày của Báo Nhân Dân tiếp tục là điểm gặp gỡ giữa Việt Nam với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế. Nội dung năm nay giới thiệu hành trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước, tình đoàn kết quốc tế dành cho Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu sau gần 40 năm đổi mới và tầm nhìn phát triển đến năm 2045.



Theo ông Vũ Mai Hoàng, Vụ trưởng - Trưởng Ban Công nghệ, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân, mục tiêu của việc tham gia Hội báo Nhân đạo là tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, qua đó giúp công chúng hiểu rõ hơn về “một Việt Nam hào hùng trong quá khứ, phát triển trong hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp”.



Điểm nhấn của gian trưng bày là mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Qua các tư liệu và hình ảnh được giới thiệu, Báo Nhân Dân muốn chuyển tải tới công chúng Pháp hình ảnh một Việt Nam không chỉ giàu truyền thống lịch sử mà còn đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới.



Tại các cuộc tiếp xúc với đại diện Đảng Cộng sản Pháp, Báo L’Humanité và bạn bè quốc tế, đoàn Báo Nhân Dân khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ của nhân dân Pháp, trong đó có những người cộng sản và các lực lượng tiến bộ Pháp, đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trên nền tảng lịch sử đó, hai bên mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn giao lưu báo chí, văn hóa và kết nối giữa nhân dân hai nước.



Ông Vadim Kamenka, Trưởng Ban Quốc tế Báo L’Humanité, cho rằng Báo Nhân Dân và L’Humanité cần tăng cường trao đổi bài viết, giới thiệu nhiều hơn về đời sống và văn hóa hai nước, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu nhau sâu sắc hơn.

Theo ông, hợp tác báo chí cũng cần hướng vào những vấn đề mà giới trẻ cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, văn hóa và tương lai của xã hội, từ đó tạo thêm những chủ đề mới cho đối thoại Việt - Pháp.



Trong khi đó, ông Jean-Marc Lespade, cựu Thị trưởng Tarnos, Ủy viên Hội đồng tỉnh Landes, cho biết sau chuyến thăm Việt Nam cùng gia đình hồi tháng 5 vừa qua, ông đặc biệt ấn tượng với tốc độ phát triển kinh tế, cảnh quan và sự cởi mở, hiếu khách của người dân Việt Nam.



Sự hiện diện của Việt Nam tại Ngày hội Nhân đạo năm nay vì vậy không chỉ gợi lại một lịch sử đoàn kết lâu dài giữa nhân dân hai nước, mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam đang đổi mới, hội nhập và hướng tới những mục tiêu phát triển cao hơn trong những thập niên tới./.





Việt Nam - hành trình kỳ diệu dưới góc nhìn của người bạn Pháp Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, bà Hélène Luc đánh giá Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia phát triển mạnh ở Đông Nam Á và thuộc nhóm 26 nước có trình độ công nghiệp hóa cao.

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