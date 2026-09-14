Cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng từ ngày 15/9/2026

Theo Nghị định số 354/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2025/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng còn 22 đơn vị trực thuộc, giảm 1 đơn vị so với quy định cũ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 354/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng còn 22 đơn vị trực thuộc (giảm 1 đơn vị so với quy định cũ) bao gồm: (1) Văn phòng; (2) Vụ Hợp tác quốc tế; (3) Vụ Pháp chế; (4) Vụ Kế hoạch- Tài chính; (5) Vụ Tổ chức cán bộ; (6) Vụ Quy hoạch-Kiến trúc; (7) Vụ Vận tải và An toàn giao thông; (8) Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng; (9) Cục Hàng không Việt Nam; (10) Cục Đường bộ Việt Nam; (11) Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; (12) Cục Đường sắt Việt Nam; (13) Cục Đăng kiểm Việt Nam; (14) Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng; (15) Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; (16) Cục Phát triển đô thị; (17) Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; (18) Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng; (19) Trung tâm Công nghệ thông tin; (20) Báo Xây dựng; (21) Tạp chí Xây dựng; (22) Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026./.