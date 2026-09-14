Thủ tướng gặp cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9, chiều 13/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các cơ quan bên cạnh./.
Thủ tướng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, chiều 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.