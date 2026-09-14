Chính trị

Thủ tướng gặp cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ

Thủ tướng đề nghị các cán bộ, nhân viên đang công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài phải nắm chắc chủ trương, đường lối và tư duy mới của Đảng về công tác đối ngoại, các nghị quyết mới của Bộ Chính trị.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9, chiều 13/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các cơ quan bên cạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đối ngoại #Việt Nam-Ấn Độ #NQ59-bt #NQ06-bt Ấn Độ
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