Tham dự Lễ hội Đoàn kết ở Bỉ, Việt Nam kể câu chuyện "đổi mới"

Hai ngày cuối tuần 12-13/9, bên trong khuôn viên trường đua ngựa Wellington Hippodroom tại thành phố biển Oostende của Bỉ, hàng trăm người từ khắp nơi đổ về ManiFiesta, Lễ hội Đoàn kết thường niên do đảng Lao động Bỉ tổ chức. Trong khu vực MundoFiesta dành cho giao lưu quốc tế, gian hàng Việt Nam thu hút không ít sự quan tâm của du khách.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, gian hàng Việt Nam năm nay do Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ phối hợp tổ chức, được bài trí giản dị nhưng không kém phần ấm áp với cờ đỏ sao vàng và cờ Bỉ đen-vàng-đỏ đứng song song. Những tấm pano song ngữ tái hiện cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh tư liệu, từ chàng thanh niên rời Việt Nam trên con tàu Latouche Tréville sang Pháp năm 1911, qua những năm bôn ba hoạt động cách mạng, đến những cuốn sách song ngữ viết về Người.

Bên cạnh đó, những chú rối gỗ sơn mài bắt mắt, những tấm thiệp thiếu nữ các dân tộc với quần áo thêu sặc sỡ cũng thu hút du khách. Với nhiều người châu Âu lần đầu tiếp xúc với nghệ thuật rối nước Việt Nam, những nhân vật nhỏ bé đó là điểm khởi đầu của những cuộc trò chuyện dài hơn về văn hóa, về lịch sử, về một đất nước mà họ biết ít hơn họ tưởng.

Tham dự sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Hương Trà tiếp đón các đoàn quốc tế, giao lưu trực tiếp với công chúng và các tổ chức tiến bộ quốc tế.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Bỉ, đại sứ cho biết tham dự một sự kiện có ý nghĩa như Lễ hội Đoàn kết năm nay, Việt Nam không chỉ gửi đến bạn bè quốc tế tình đoàn kết hữu nghị, mà còn mong muốn hợp tác hơn nữa với các nước, các đảng trên thế giới.

Đây cũng là dịp để Đại sứ quán và người dân Việt Nam lan tỏa những nét đẹp truyền thống, văn hóa tinh hoa, cũng như những sản phẩm của Việt Nam như trà, càphê. Nhưng ManiFiesta không chỉ là nơi của ký ức, Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam mong muốn bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam không chỉ là một đất nước đã từng trải qua chiến tranh, mà còn là một nền kinh tế đang phát triển, một đất nước hòa bình và thịnh vượng.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà tiếp khách tại gian hàng Việt Nam trong khuôn khổ ManiFiesta 2026. (Ảnh: Anh Tùng/TTXVN)

“Nhiều đoàn cho biết rất ngưỡng mộ những thành tựu đổi mới của Việt Nam, mong muốn học hỏi đường lối cũng như cách thức của Việt Nam để phát triển đất nước," Đại sứ cho biết.

Trong khuôn khổ lễ hội, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Hương Trà đã có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ Phó Tổng Thư ký đảng Lao động Bỉ (PTB) Benjamin Pestieau và ông David Pestieau phụ trách chính trị PTB, Đại sứ Nicaragua tại Bỉ và EU César Augusto Castañeda Lacayo và Đại diện Mặt trận Dân chủ Giải phóng Palestine (DFLP).

Tại các cuộc tiếp xúc, đại sứ đã chia sẻ tình hình Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường tình đoàn kết cũng như thúc đẩy hợp tác để cùng phát triển. Các đoàn lần lượt ghé thăm gian hàng Việt Nam thể hiện mối quan tâm cũng như tình cảm với đất nước hình chữ S.

Ở phía khác của gian hàng, một người đàn ông trung niên dừng lại khá lâu trước những tấm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đến cùng con trai, cả hai đều từ Pháp sang để tham dự lễ hội. Khi được hỏi điều gì khiến họ quan tâm đến Việt Nam, câu trả lời đến khá tự nhiên và bất ngờ.

Ông cho biết chưa bao giờ đến Việt Nam, nhưng như nhiều người khác, ông thấy rằng cán cân quyền lực đang dịch chuyển về phía châu Á và Thái Bình Dương. Ông bày tỏ: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử, rất nổi tiếng. Ông là người quan trọng trong lịch sử thế giới bởi những gì đã xảy ra ở Việt Nam.”

Người con nói thêm rằng: "Thú thực, lúc đầu tôi không biết nhiều về Việt Nam lắm. Nhưng bây giờ khi đã tìm hiểu, tôi rất ngạc nhiên, theo nghĩa tích cực. Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng rất đa dạng về kinh tế và xuất khẩu. Ở Pháp, chúng tôi không thấy nhiều sản phẩm Việt Nam trong các siêu thị lớn, nhưng điều đó cũng chứng tỏ còn rất nhiều dư địa." Cả hai nói rằng họ tìm hiểu về Việt Nam qua sách lịch sử và mạng xã hội, và đều bày tỏ mong muốn một ngày được đặt chân đến Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình "Flavours of the Resistance," tour thử nếm trà và cà phê của 5 nước Cuba, Nicaragua, Venezuela, Lào và Việt Nam là điểm thu hút du khách. Trong tiết trời se lạnh và mưa nhẹ, không ít người dừng lại gian hàng Việt Nam để nghe giới thiệu hành trình từ hạt càphê Tây Nguyên đến búp trà vùng Thái Nguyên, câu chuyện lịch sử gắn liền với những sản phẩm ấy.

Không chỉ dừng lại ở những gian trưng bày, ManiFiesta 2026 còn sôi động với chuỗi các hoạt động nghệ thuật. Ở nhiều khu, những con người nói nhiều thứ tiếng, đến từ nhiều đất nước cùng nắm tay nhau nhảy trong tiếng nhạc rộn rã. Ở những gian khác là các cuộc tọa đàm tranh luận xoay quanh các chủ đề như công bằng xã hội, quyền của người lao động, chính sách y tế, giáo dục, bảo vệ khí hậu và hòa bình quốc tế.

Bên cạnh đó là không gian quy tụ các gian hàng, đoàn đại biểu từ nhiều phong trào cánh tả, tổ chức tiến bộ và cơ quan ngoại giao các nước nhằm tăng cường giao lưu, kết nối đoàn kết quốc tế; Không gian hội chợ sách, chiếu phim tài liệu, khu vui chơi thiếu nhi và không gian ẩm thực đa quốc gia.

ManiFiesta 2026 kết thúc, nhưng với những người tổ chức và những người khách ghé qua, câu chuyện về Việt Nam đổi mới, của trà, của càphê, của một dân tộc đang vươn lên đã được kể thêm một lần nữa, ở một góc nhỏ trên bờ Biển Bắc./.

Bỉ: Gian hàng Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét tại Lễ hội ManiFiesta 2025 Những chiếc áo in cờ đỏ sao vàng, những tấm huy hiệu in chân dung Bác Hồ hay bức ảnh Người đang tươi cười giản dị, đều gợi lên sự tò mò và xúc động, khiến nhiều du khách thích thú đón nhận.