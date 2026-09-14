Nghị quyết 23: Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học-công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Giáo sư Khúc Cường cho rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực lớn, với khoảng 6 triệu người đang sinh sống tại nhiều quốc gia và khu vực, tập trung đông tại Bắc Mỹ, châu Á và Đông Nam Á. Theo ông, đây là một cộng đồng năng động, có nhiều nhân tài và ngày càng có mối quan hệ chặt chẽ với nền kinh tế trong nước.

Theo chuyên gia Trung Quốc, trong quá khứ, chính sách của Việt Nam chủ yếu nhìn nhận cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một cộng đồng văn hóa cần được duy trì quan hệ, trong khi chưa khai thác đầy đủ tiềm năng của cộng đồng này với tư cách là nguồn lực về kinh tế, trí tuệ, khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng của kinh tế Việt Nam, mối liên kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với nền kinh tế trong nước cũng ngày càng trở nên mật thiết.

Giáo sư Khúc Cường cho rằng Việt Nam đang nhận thức rõ hơn về giá trị của mạng lưới kiều bào, trong đó có khả năng giúp kết nối với thị trường, hiểu rõ điều kiện và môi trường kinh doanh tại các quốc gia sở tại, thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế và thu hút nhân tài trở về đóng góp cho đất nước.

Giáo sư Khúc Cường dẫn kinh nghiệm của một số quốc gia như Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc trong việc xây dựng chính sách đối với cộng đồng kiều dân, đồng thời cho rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng đang có những đóng góp đáng kể cho đất nước trên nhiều lĩnh vực.

Ông nhấn mạnh Việt Nam hiện có nhiều doanh nhân, nhà khoa học, giáo sư và chuyên gia thành đạt ở nước ngoài. Những người này không chỉ góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam mà còn có thể trở thành cầu nối quan trọng trong hợp tác kinh tế, đào tạo nhân lực, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Giáo sư Khúc Cường, trong các lĩnh vực công nghệ mới như Trí tuệ Nhân tạo (AI), mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng vai trò đặc biệt hữu ích. Chẳng hạn, trong hợp tác Trí tuệ Nhân tạo giữa Việt Nam và Trung Quốc, các chuyên gia người Việt đang làm việc tại Mỹ, Pháp hoặc các quốc gia khác có thể tham gia với tư cách cầu nối, qua đó giúp mở rộng mạng lưới hợp tác của Việt Nam với cộng đồng khoa học và công nghệ quốc tế.

Ông đánh giá đây là một nguồn lực có ý nghĩa không chỉ về kinh tế mà còn về khoa học, công nghệ và nhân lực, giúp Việt Nam tiếp cận các mạng lưới hợp tác quốc tế rộng lớn hơn.

Từ góc độ này, Giáo sư Khúc Cường cho rằng Nghị quyết 23 thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức và chính sách của Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi đây ngày càng rõ hơn là một nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển đất nước. “Điều này cho thấy quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc đi ra thế giới và mở rộng mở cửa là không thay đổi, thậm chí ngày càng mạnh mẽ hơn,” Giáo sư Khúc Cường nhận định.

Đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam trong những năm tới, chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc duy trì chính sách mở cửa, ổn định, đồng thời thúc đẩy nâng cấp công nghệ và khoa học-kỹ thuật sẽ tạo nền tảng cho một giai đoạn tăng trưởng mới.

Theo ông, trong 2-3 năm tới, Việt Nam có thể bước vào một giai đoạn phát triển nhanh mới, trong đó việc hoàn thành các mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy các dự án giao thông và năng lượng lớn sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Giáo sư Khúc Cường nêu rõ nếu các mục tiêu phát triển kinh tế được triển khai thuận lợi, Việt Nam có khả năng đạt, thậm chí vượt, mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026. Bước sang năm 2027, khi nhiều dự án cơ sở hạ tầng được hoàn thành hoặc đưa vào khai thác, tăng trưởng kinh tế có thể tiếp tục được thúc đẩy.

Ông dẫn một số dự án hạ tầng lớn mà Việt Nam đang triển khai như đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam và các tuyến đường sắt kết nối với khu vực phía Bắc, đồng thời cho rằng việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ góp phần tạo động lực mới cho nền kinh tế.

Từ những yếu tố trên, chuyên gia Trung Quốc nhận định giai đoạn 2-3 năm tới có thể trở thành một “giai đoạn tăng trưởng nhanh mới” và cũng là thời kỳ nhiều cơ hội đối với Việt Nam.

Theo ông, triển vọng này gắn liền với việc Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách mở cửa, ổn định, thúc đẩy nâng cấp công nghệ, phát triển khoa học-kỹ thuật và tận dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.

Nghị quyết 23 không chỉ thể hiện sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Việt Nam đối với nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn cho thấy quyết tâm huy động và kết nối hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ phát triển.

Việc phát huy nguồn lực kiều bào, đẩy mạnh mở cửa, hội nhập quốc tế, thúc đẩy khoa học-công nghệ và nâng cấp cơ sở hạ tầng sẽ tạo thêm động lực để Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, qua đó hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng đã đề ra và tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới./.

Kết nối nguồn lực kiều bào, góp sức cho những đột phá phát triển mới Cộng đồng người Việt tại Bỉ và Luxembourg khẳng định sẵn sàng đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho quê hương, đồng thời mong muốn có cơ chế và kết nối cụ thể để sự đồng hành ngày càng thực chất.

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