Cận cảnh phòng xét nghiệm quy mô lớn nhất khu vực của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh quy mô lớn nhất khu vực vừa khánh thành tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác khoa học giữa Việt Nam - Liên bang Nga.

Tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga ở Hà Nội, một tòa nhà phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh quy mô lớn nhất khu vực vừa chính thức đi vào hoạt động. Lễ khánh thành diễn ra tối 9/9, dưới sự chứng kiến trực tuyến từ điểm cầu Moskva của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Công trình đạt chuẩn an toàn sinh học cấp độ ba (BSL-3), được trang bị hơn 400 thiết bị xét nghiệm hiện đại, cho phép nghiên cứu chuyên sâu bằng các phương pháp như giải trình tự hệ gen và phân tích khối phổ. Với năng lực xử lý lên tới 6.000 mẫu mỗi ngày, phòng xét nghiệm được kỳ vọng mở rộng đáng kể khả năng phát hiện các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

Đây là kết quả của quá trình hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga kéo dài từ năm 2017, đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh tại khu vực Đông Nam Á. Sự kiện cũng được xem là minh chứng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bền chặt giữa hai quốc gia./.

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