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Triều Tiên diễn tập với các hệ thống chiến đấu mới

Cuộc diễn tập có sự tham gia của các hệ thống chiến đấu mới như nhiều loại UAV tấn công, tên lửa hành trình chiến thuật, pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp cỡ lớn và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Nguyễn Hằng
Xe tăng bắn đạn thật trong cuộc tập trận tác chiến đặc biệt của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) tại trại huấn luyện thuộc Quân đoàn Phòng vệ Thủ đô ngày 13/5/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Xe tăng bắn đạn thật trong cuộc tập trận tác chiến đặc biệt của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) tại trại huấn luyện thuộc Quân đoàn Phòng vệ Thủ đô ngày 13/5/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 14/9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc diễn tập tấn công hỏa lực ngày 12/9 vừa qua, với sự tham gia của các đơn vị hỗn hợp ở mọi cấp thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Theo KCNA, các thành phần được lựa chọn từ 5 đơn vị pháo binh và tên lửa hỗn hợp đã tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của các hệ thống chiến đấu mới như nhiều loại thiết bị bay không người lái tấn công, tên lửa hành trình chiến thuật, pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp cỡ lớn và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ông Pak Jong Chon nhấn mạnh cuộc diễn tập nhằm mục đích bảo đảm quân đội luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Theo KCNA, tất cả các hệ thống vũ khí tấn công đều thể hiện sức công phá lớn khi đánh trúng mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối..

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng 12/9 đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận "Freedom Edge" tại vùng biển quốc tế phía Đông và phía Nam đảo Jeju của Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#diễn tập tấn công #phóng tên lửa Triều Tiên
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