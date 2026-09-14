Nhà thiết kế Kenny Thái: “Áo dài là văn hóa, khí chất của người Việt”

Áo dài đã trở thành hình ảnh quen thuộc đến mức đôi khi những giá trị phía sau trang phục này dễ được xem là hiển nhiên. Với nhà thiết kế Kenny Thái, càng làm nghề lâu, anh càng nhận ra chiếc áo không chỉ được tạo nên từ đường cắt, chất liệu hay họa tiết, mà còn mang theo cách người Việt thể hiện vẻ đẹp, thần thái và câu chuyện văn hóa của mình.

Sau khoảng thời gian lắng lại để nhìn nhận hành trình đã qua và tìm hướng đi mới, Kenny Thái cho biết anh muốn theo đuổi sự nghiệp của mình với tôn chỉ: giữ giá trị áo dài bằng sáng tạo, để trang phục truyền thống vừa được nhắc đến như một biểu tượng, vừa tiếp tục có sức sống trong lựa chọn của người mặc hôm nay.

Bởi với nhà thiết kế: “Càng làm lâu, tôi càng nhận ra áo dài không đơn thuần là một bộ trang phục. Đó là một phần ký ức, văn hóa và khí chất của người Việt.”

Kenny Thái chia sẻ vẻ đẹp của áo dài nằm ở cách một người phụ nữ mặc, bước đi và thể hiện thần thái. Đó là những yếu tố không thể nhìn thấy đơn thuần qua đường cắt hay họa tiết, nhưng góp phần tạo nên câu chuyện văn hóa phía sau trang phục.

“Tôi nghĩ mỗi thiết kế áo dài cần được giữ bằng sự sáng tạo và tình yêu,” anh nói. Theo Kenny Thái, muốn làm mới áo dài mà không đánh mất bản sắc, người thiết kế trước hết phải hiểu văn hóa Việt. Với thương hiệu của mình, anh lấy phom dáng, chất liệu, màu sắc, họa tiết và tinh thần Việt làm điểm xuất phát, sau đó tìm cách xử lý phù hợp với thẩm mỹ đương đại.

﻿ Kenny Thái chia sẻ vẻ đẹp của áo dài nằm ở cách một người phụ nữ mặc, bước đi và thể hiện thần thái. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Người trẻ là nhóm anh đặc biệt quan tâm. Thay vì chỉ xuất hiện trong những dịp lễ hoặc như một lựa chọn mang tính biểu tượng, Kenny Thái muốn áo dài có thể trở thành lựa chọn thời trang xuất phát từ nhu cầu và sở thích của chính người mặc.

“Tôi không muốn người trẻ mặc áo dài chỉ vì một dịp lễ hay một trào lưu. Tôi mong áo dài trở thành một lựa chọn tự nhiên trong đời sống của họ, mặc vì đẹp, vì tự hào và vì cảm thấy mình thuộc về câu chuyện văn hóa ấy,” Kenny Thái chia sẻ.

Cũng từ mong muốn đó mà không gian tại 28D Phạm Hồng Thái, Hà Nội được Kenny Thái kỳ vọng là cầu nối giúp anh giới thiệu các thiết kế và gặp gỡ những người yêu áo dài, qua đó chia sẻ thêm về cái đẹp cũng như những câu chuyện văn hóa phía sau trang phục.

“Tôi mong khi bước vào đây, khách hàng không chỉ nhìn thấy những thiết kế đẹp, mà còn cảm nhận được một tinh thần rất Việt, thanh lịch, tinh tế, có chiều sâu và gần gũi,” anh nói.

Sau nhiều năm làm nghề, điều Kenny Thái hướng tới không phải là tạo ra thật nhiều áo dài mà là góp phần để trang phục này được mặc nhiều hơn, được yêu hơn và tiếp tục có ý nghĩa với thế hệ sau.

Các thiết kế áo dài trong không gian mới của Kenny Thái. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Khoảng lặng trước chặng đường mới giúp anh nhìn rõ hơn những gì muốn giữ lại trong sự nghiệp. Với Kenny Thái, đó là tình yêu với áo dài và mong muốn kể câu chuyện Việt qua thiết kế, thay vì chỉ lặp lại những hình ảnh quen thuộc của trang phục truyền thống.

Từ không gian mới ở Hà Nội, nhà thiết kế tiếp tục công việc đã gắn bó nhiều năm, với văn hóa Việt là điểm xuất phát và sáng tạo là cách anh đưa những giá trị ấy đến gần hơn với những người mặc yêu mến áo dài truyền thống hôm nay./.

Ngắm bộ sưu tập áo dài truyền thống trên phố Xuân của nhà thiết kế Cao Minh Tiến Cao Minh Tiến tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân trên hành trình gìn giữ, làm mới áo dài truyền thống, để mỗi Xuân về, tà áo dài Việt vẫn duyên dáng giữa đời sống đương đại, thân quen và giàu cảm xúc.