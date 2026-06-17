Văn hóa

Chung kết Miss International 2026 sẽ không còn phần thi bikini

Đây cũng là xu hướng của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế những năm qua khi dịch chuyển trọng tâm từ đánh giá ngoại hình sang tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và sức ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.

M.Mai
Hoa hậu Thanh Thủy trao lại vương miện cho người kế nhiệm cho tân Hoa hậu Catalina Duque (Colombia) tại Miss International 2025.
Hoa hậu Thanh Thủy trao lại vương miện cho người kế nhiệm cho tân Hoa hậu Catalina Duque (Colombia) tại Miss International 2025.

"Đêm chung kết năm nay sẽ không còn phần thi bikini, thay vào đó các thí sinh sẽ trình diễn trang phục thể thao."

Thông tin từ tổ chức Miss International (Hoa hậu Quốc tế) vừa công bố đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp, bởi bikini là một nội dung thi quen thuộc tại các “đấu trường” nhan sắc quốc tế.

Đổi mới này được đánh giá là một trong nỗ lực đề cao các giá trị của hoạt động xã hội, năng lực lãnh đạo và trách nhiệm toàn cầu hơn là trình diễn hình thể của cuộc thi. Đồng thời, các thí sinh có nhiều thời gian hơn tập trung rèn luyện kỹ năng trình diễn, phỏng vấn, kỹ năng lãnh đạo, các dự án vì cộng đồng với định hướng phát triển phù hợp với các mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Đây cũng là xu hướng của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế những năm qua khi dịch chuyển trọng tâm từ đánh giá ngoại hình sang tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và sức ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.

Trước đó, cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) đã chính thức bỏ phần thi bikini từ mùa giải năm 2015.

Dự kiến vòng chung kết Miss International lần thứ 64 sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào cuối tháng 11/2026. Đương kim Hoa hậu Catalina Duque (Colombia) sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

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Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 Lê Phương Khánh Như.

Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa. Người đẹp cao 1,69 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng lần lượt là 85-59-95 cm. Hiện cô là sinh viên năm cuối Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, từng giành nhiều giải thưởng lĩnh vực MC và dịch thuật.

Khánh Như là người đẹp đầu tiên trong top 3 Miss World Vietnam 2025 được cử đi thi quốc tế. Chia sẻ về hành trình sắp tới, Khánh Như cho biết cô sẵn sàng đón nhận cơ hội và biết ơn vì được tin tưởng tại đấu trường nhan sắc thế giới.

Tự nhận vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện, song người đẹp bày tỏ cô không đi thi một mình mà mang theo nhiều niềm tin và kỳ vọng của những người đã đồng hành cùng cô, đặc biệt là khán giả.

Năm 2022, Hoa hậu Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy đã giành vương miện Miss International đầu tiên về cho Việt Nam. Trước đó, Phương Nhi vào top 15 Miss International 2020; Tường San vào top 8 Miss International 2019, Thúy Vân - Á hậu 3 năm 2015…/.

(Vietnam+)
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