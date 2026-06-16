Phát huy vai trò cầu nối giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Thường trực: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cần chú trọng phát triển sản phẩm truyền thông đa nền tảng

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông của một cơ quan thông tin, truyền thông chính sách chính thống, chủ lực của Chính phủ, nhất là trên môi trường số, với phương châm chủ động, kịp thời, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hòa mạng Internet toàn cầu, sáng 16/6.

Biểu dương những kết quả toàn diện Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đạt được, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ thời gian qua trong việc nâng cao chất lượng công tác truyền thông trên đa nền tảng với các hình thức hiện đại, thân thiện, phong phú.

Phó Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với việc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiên phong trong sử dụng mạng xã hội xuyên biên giới để phục vụ truyền thông về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với lượng trung bình khoảng 20 triệu lượt tiếp cận mỗi ngày; năng động, sáng tạo, chủ động tổ chức các chương trình tọa đàm trực tiếp, trực tuyến...

Qua đó, nhiều vấn đề nóng, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn được trao đổi, giải đáp, kịp thời làm rõ, góp phần cung cấp thông tin chính thống, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai, thực hiện.

Truyền thông chính sách cũng là điểm nổi bật của Cổng thời gian qua bằng việc ra mắt trang Xây dựng chính sách pháp luật với lượng truy cập lớn, đưa hết một vòng đời chính sách, những khó khăn, vướng mắc khi đưa chính sách vào cuộc sống.

Theo Phó Thủ tướng, Cổng đã làm tốt việc dẫn dắt định hướng dư luận xã hội, phát huy vai trò là cầu nối hữu hiệu giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp, xã hội, bạn bè quốc tế; là diễn đàn tương tác hiệu quả giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Những tổng hợp, phân tích, đề xuất, kiến nghị của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã góp phần thiết thực cho công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo điều hành. Đồng thời, Cổng thực hiện hiệu quả vai trò đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 196/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ được nâng cấp thành Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, sau này là Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Phó Thủ tướng lưu ý Cổng đặc biệt chú trọng việc xây dựng và phát triển các sản phẩm truyền thông đa nền tảng.

Tích cực tiếp nhận thông tin từ các cơ quan cũng như chủ động theo dõi, phối hợp, nắm bắt tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

Cùng với đó, Cổng tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế. Quản lý, vận hành hiệu quả các kênh tương tác, kết nối với người dân và doanh nghiệp trong tiếp nhận và xử lý thông tin.

Đề cao vai trò điều phối, định hướng và xử lý thông tin liên ngành, trong đó phối hợp hiệu quả hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí trong xử lý các thông tin sai trái, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng không tốt đến các hoạt động kinh tế, xã hội.

Tập trung đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất để đẩy mạnh kết nối, tích hợp và chia sẻ thông tin giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Cổng cần chủ động ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong thu thập, xử lý, phân tích thông tin; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các vấn đề nổi cộm, nguy cơ khủng hoảng truyền thông để chủ động ứng phó, tham mưu các biện pháp xử lý kịp thời.

Ngày 10/1/2006, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã phát lệnh chính thức đưa website Chính phủ, nay là Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, lên Internet.

Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm cho rằng thành quả lớn nhất trong chặng đường 20 năm phát triển của Cổng là xây dựng được niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Cổng đã làm tốt vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo đảm thông tin đầu vào và cung cấp thông tin đầu ra phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hằng ngày, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cung cấp các báo cáo thông tin, tham mưu thông tin bảo đảm kịp thời, khách quan, là kênh tham khảo quan trọng của lãnh đạo Chính phủ để chỉ đạo, điều hành.

Không chỉ là cơ quan thông tin, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ còn tổ chức hiệu quả nhiều cuộc họp báo, tọa đàm, diễn đàn nhằm cung cấp thông tin chính sách, giải đáp các vấn đề được xã hội quan tâm, góp phần tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của người dân đối với hoạt động điều hành của Chính phủ; thực hiện tốt vai trò cầu nối ngắn nhất giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp.

Hằng năm, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp nhận trung bình gần 47.000 phản ánh, kiến nghị, góp ý và hiến kế của tổ chức, công dân gửi tới Chính phủ.

Song song với đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cũng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công báo, làm tốt nhiệm vụ xuất bản, phát hành, quản lý, duy trì hoạt động của Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với hệ thống Công báo cấp tỉnh trên toàn quốc.

Đến nay, toàn bộ công báo được thực hiện dưới hình thức điện tử, chấm dứt xuất bản công báo in, góp phần tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí in ấn và giúp người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng./.

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