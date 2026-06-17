Văn hóa

Nhiều lưu ý đối với Cuộc thi vẽ tranh Tô Ngọc Vân lần thứ nhất 2026

Tiến sỹ Nguyễn Thu Thủy khuyến cáo giữa ban tổ chức và thí sinh cần có thông báo, thỏa thuận và đàm phán cụ thể, rõ ràng về việc sở hữu tác phẩm thắng giải và các kinh phí liên quan.

Minh Anh
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Đại diện Tạp chí Mỹ thuật và Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng hoa cho con gái danh họa Tô Ngọc Vân - Tiến sỹ Tô Thị Toàn - nhân lễ phát động cuộc thi. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I năm 2026 được công bố và phát động tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, ngày 17/6. Cuộc thi do Tạp chí Mỹ thuật (thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam) phối hợp nhiều đơn vị đồng hành và tài trợ khác thực hiện.

Cuộc thi ra đời nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân (1906-2026), ra mắt đúng ngày mất của ông 17/6/1954 (hy sinh khi đang phục vụ kháng chiến tại Điện Biên Phủ).

Với chủ đề "Sắc màu kỷ nguyên mới," các tác phẩm dự thi cần thể hiện tinh thần Việt Nam, cho thấy khát vọng, vẻ đẹp và sự giao thoa truyền thống, hành động của giới trẻ Việt để phát triển, thúc đẩy hình ảnh đất nước...

Ban tổ chức cho biết đây là cuộc thi có quy mô toàn quốc, dành cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành đào tạo nghệ thuật trong và ngoài nước, bao gồm cả các sinh viên vừa tốt nghiệp năm 2026.

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Họa sỹ Phạm Bình Chương. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Họa sỹ Phạm Bình Chương - Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết cuộc thi ưu tiên yếu tố học thuật và kỹ thuật, rồi mới xét đến tính sáng tạo và thể nghiệm. Việc này nhằm định hướng và đảm bảo chất lượng cuộc thi, góp phần tạo ra sân chơi lành mạnh và lâu dài.

Theo ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Đặc biệt thưởng 60 triệu đồng, 1 giải Nhất 40 triệu đồng, 1 giải 30 triệu đồng; 2 giải Ba và 1 Triển vọng lần lượt trị giá 20 triệu và 10 triệu đồng mỗi giải.

Ngoài ra chi phí hỗ trợ sáng tác thấp nhất là 3 triệu đồng cho mỗi tác phẩm. "Tùy vào chất liệu, số lượng tác phẩm, kích thước... chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với tác giả để tăng mức hỗ trợ nếu cần," ông Ngô Xuân Tiến, Tổng biên tập Tạp chí Mỹ thuật cho biết.

Về thể lệ, ban tổ chức cho biết các quy định, điều kiện dự thi và tranh giải đã được công bố trên nhiều nền tảng, trong đó có website của Tạp chí Mỹ thuật.

Bên cạnh những quy định thông thường về kích thước tác phẩm, thời gian sáng tác, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền... quy định về tác phẩm lọt vòng chung khảo sẽ thuộc quyền sở hữu của ban tổ chức gây chú ý.

Quy định này nêu: "Tác phẩm gửi tham dự vòng chung khảo thuộc quyền sở hữu của ban tổ chức. Ban tổ chức có quyền quyết định và sử dụng toàn bộ bản quyền của tác phẩm trong việc tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi cũng như các hoạt động khác..."

Có mặt tại lễ công bố cuộc thi và giải thưởng, Tiến sỹ Nguyễn Thu Thủy (Phó Trưởng Khoa Nghệ thuật và Thiết kế, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội) lưu ý về quy định này.

Bà nhắc lại cuối năm 2025 đã có trường hợp dù được thông báo thắng giải Nhất cuộc thi vẽ tranh "Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa," trị giá 75 triệu đồng, nhưng tác giả lại từ chối nhận giải vì muốn giữ lại tác phẩm.

Dù tác giả này thừa nhận hiểu không đúng về quyền "quyết định và sử dụng toàn bộ bản quyền của tác phẩm trong việc tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi cũng như các hoạt động khác..." của ban tổ chức, Tiến sỹ Thủy cho rằng việc từ chối giải thưởng là bởi giá trị bức tranh đó có thể đạt tới khoảng 200 triệu đồng, từ đó tạo độ "vênh" trong thỏa thuận sở hữu tranh giữa hai bên.

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Ông Ngô Xuân Tiến - Tổng Biên tập Tạp chí Mỹ thuật. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

"Ban tổ chức cần có sự đàm phán rất cụ thể về việc tác giả sẽ chấp nhận mức hỗ trợ bao nhiêu để tác phẩm thuộc quyền sở hữu của ban tổ chức," bà khuyến cáo.

Về nội dung này, ông Ngô Xuân Tiến cho biết sẽ trao đổi, làm việc với tác giả để có được sự thỏa thuận. "Nếu tác giả đồng ý, chúng tôi mới đưa vào bộ sưu tập của ban tổ chức."

Để gửi tác phẩm dự thi (vòng sơ khảo), thí sinh gửi ảnh tác phẩm về email GiaithuongToNgocVan@gmail.com. Nếu lọt vòng chung khảo, thí sinh sẽ gửi tác phẩm đến địa chỉ Tạp chí Mỹ thuật (44B Hàm Long, Hà Nội) để ban tổ chức chấm giải trực tiếp. Thời gian nhận dự thi từ 17/6-31/10/2026.

(Vietnam+)
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