Báo Việt Nam News: 35 năm làm tốt vai trò kênh thông tin đối ngoại quan trọng

Sự ra đời của tờ báo là một quyết định chiến lược của Thông tấn xã Việt Nam nhằm tiên phong truyền tải hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động, trách nhiệm tới cộng đồng quốc tế.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Việt Nam News (Thông tấn xã Việt Nam) đã bền bỉ vun đắp, giữ vững bản sắc của một ấn phẩm đối ngoại quốc gia, đồng thời không ngừng đổi mới để thích ứng với sự phát triển của báo chí hiện đại.

Đó là nhận định của bà Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 35 năm phát hành số báo đầu tiên (17/06/1991-17/06/2026).

Lễ kỷ niệm diễn ra long trọng ngày 17/6 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Hà Nội.

Lan tỏa câu chuyện về Việt Nam hòa bình, thịnh vượng

Năm 1991, số báo Việt Nam News đầu tiên tới tay độc giả trong bối cảnh Việt Nam vừa bước qua những năm đầu của công cuộc Đổi mới và triển khai những định hướng chiến lược nhằm phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập với khu vực và thế giới.

Từ một tờ báo bốn trang in đen trắng vào năm 1991, Việt Nam News hiện nay duy trì ổn định 24 trang phát hành từ thứ Hai đến thứ Sáu và tờ Việt Nam News Weekend hàng tuần. Từ năm 1998, báo Việt Nam News Online chính thức hòa mạng, đánh dấu bước phát triển mới của tờ báo trong thời đại kỹ thuật số.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Cho đến hôm nay, Việt Nam News vẫn là nhật báo tiếng Anh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam. Không chỉ khẳng định vị thế trong nước, thương hiệu của tờ báo còn từng bước vươn tầm khu vực. Việt Nam News còn là thành viên tích cực của Mạng lưới Tin tức châu Á (Asia News Network – ANN), một liên minh báo chí uy tín bao gồm 20 tờ báo hàng đầu thuộc khu vực châu Á, hoạt động với mục tiêu thúc đẩy hợp tác và chia sẻ tin tức chính thống giữa các báo trong khu vực.

Ngày 1/3/2025, Báo Việt Nam News hợp nhất với Tạp chí Vietnam Law & Legal Forum để hình thành tòa soạn Việt Nam News and Law, theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Sự thay đổi này đã mở ra không gian phát triển mới cho đơn vị khi đồng thời thực hiện nhiệm vụ của một nhật báo đối ngoại bằng tiếng Anh và một tạp chí chuyên sâu về pháp luật phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đánh giá Việt Nam News đã thực hiện tốt vai trò là một kênh thông tin đối ngoại quan trọng, truyền tải kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh sinh động những thành tựu phát triển của đất nước; góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa cho đại diện báo Việt Nam News & Law. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với động lực và mục tiêu mới, Việt Nam News and Law tiếp tục đổi mới tư duy, đa dạng hóa phương thức thể hiện, phát triển mạnh các sản phẩm báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, đặc biệt trên môi trường số, nhằm lan tỏa câu chuyện về một Việt Nam ổn định, hòa bình, đổi mới và phát triển năng động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh, Tổng Biên tập báo Việt Nam News and Law, nhấn mạnh: “Báo Việt Nam News luôn hướng tới các chuẩn mực báo chí quốc tế, cung cấp thông tin bằng tiếng Anh với nhiều góc nhìn, dễ hiểu, dễ tiếp cận đối với độc giả toàn cầu. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam News trở thành một trong những thương hiệu báo chí tiếng Anh có ảnh hưởng của Việt Nam trong hoạt động thông tin đối ngoại hiện nay.

Tiên phong tuyên truyền thông tin đối ngoại bằng tiếng Anh

Tại lễ kỷ niệm, bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, khẳng định Báo Việt Nam News giữ một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều độc giả người nước ngoài tại Việt Nam.

“Là tờ báo tiếng Anh hàng đầu tại Việt Nam, Việt Nam News từ lâu đã đóng vai trò là cầu nối giúp chúng tôi hiểu những cuộc thảo luận đang định hình đất nước này. Đây thường là tờ báo chúng tôi đọc đầu tiên mỗi sáng và nơi phản ánh rõ nét nhất những vấn đề đáng chú ý trong ngày,” bà Mariam J. Sherman phát biểu.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen cho đại diện báo Viet Nam News & Law. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Là độc giả thường xuyên của báo, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cũng khẳng định Việt Nam News là một ấn phẩm tiếng Anh vô cùng hữu ích.

“Các bạn đã đưa câu chuyện của Việt Nam đến với độc giả nói tiếng Anh trên khắp thế giới. Với các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, du khách hay bất kỳ ai làm việc tại Việt Nam, các bạn đã giúp kể câu chuyện Việt Nam, về sự phát triển, con người và văn hóa của đất nước các bạn tới thế giới,” Đại sứ bày tỏ.

Để tiếp tục giữ vững vai trò tờ báo tiếng Anh đối ngoại quốc gia, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đề nghị tòa soạn Việt Nam News and Law tích cực, chủ động trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các nghị quyết của cấp ủy các cấp, đặc biệt là các nghị quyết chiến lược về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; phát huy tối đa các nguồn lực để tạo động lực phát triển mới cho tờ báo trong giai đoạn tới.

Nhà báo Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Báo cần giữ vững vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền đối ngoại bằng tiếng Anh, khẳng định uy tín của một cơ quan báo chí mang thương hiệu quốc gia; phản ánh chuẩn xác, sinh động thành tựu phát triển của đất nước, lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định và chủ động hội nhập, qua đó góp phần củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang yêu cầu người làm báo Việt Nam News and Law tiếp tục đổi mới tư duy làm báo, phát triển các sản phẩm báo chí đa nền tảng, đa phương tiện, lấy nhu cầu của công chúng làm trung tâm, tăng cường khả năng tương tác, nâng cao sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của sản phẩm báo chí đối ngoại.

“Tòa soạn cần phát huy hiệu quả mô hình Việt Nam News & Law, kết hợp chặt chẽ thế mạnh của báo chí đối ngoại và báo chí pháp luật bằng tiếng Anh; xây dựng các sản phẩm truyền thông có chiều sâu về thể chế, chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh và hệ thống pháp luật Việt Nam, góp phần nâng cao hiểu biết, củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình phát triển và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” bà Vũ Việt Trang nhấn mạnh./.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi với ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

TTXVN giành 10 giải tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI Tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI, TTXVN tiếp tục gặt hái thành công lớn với 10 giải thưởng gồm 3 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Tại lễ kỷ niệm, Báo Việt Nam News and Law được trao Bằng khen của Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2025, góp phần vào sự phát triển của Thông tấn xã Việt Nam, cùng với đó là Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam vì những đóng góp cho công tác thông tin đối ngoại./.