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Hoàn thiện quy định pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực báo chí; bảo vệ quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của công dân.

Minh Thu
Dự thảo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Dự thảo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền tối đa là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Đó là một nội dung trong Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Việc ban hành dự thảo Nghị định sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí; kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, đồng thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xử lý các quy định không còn phù hợp với Luật số 126/2025/QH15 và hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, đáp ứng nhu cầu phát triển của công nghiệp văn hóa, công nghệ số 4.0; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí; bảo vệ quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Nghị định được xây dựng gồm 4 chương, 41 điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và phân định thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực báo chí.

Dự thảo Nghị định xác định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức đối với cùng một hành vi vi phạm.

Về hành vi vi phạm, dự thảo Nghị định quy định các nhóm hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, gồm: Vi phạm về giấy phép; hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo; cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí; nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san; cung cấp và sử dụng thông tin cho báo chí; cải chính trên báo chí; họp báo; thông tin phải ghi, thể hiện trên sản phẩm báo chí; phát hành, lưu chiểu, xuất khẩu, nhập khẩu báo chí; quản lý, cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình; liên kết trong hoạt động báo chí; trang thông tin điện tử tổng hợp và chế độ báo cáo.

So với quy định hiện hành, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số hành vi để phù hợp với Luật Báo chí số 126/2025/QH15, tập trung vào các nội dung về giấy phép hoạt động báo chí, hoạt động báo chí trên không gian mạng, phát sóng trên không gian mạng, lưu chiểu điện tử, cải chính, xin lỗi, gỡ bỏ thông tin vi phạm, cung cấp và sử dụng thông tin cho báo chí.

Về hình thức xử phạt, dự thảo Nghị định quy định hình thức xử phạt chính gồm cảnh cáo, phạt tiền; hình thức xử phạt bổ sung gồm tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn. Các biện pháp khắc phục hậu quả cơ bản kế thừa quy định hiện hành, đồng thời bổ sung biện pháp buộc hoàn trả số tiền có giá trị bằng phương tiện, tài liệu bị thu giữ trái phép trong trường hợp phương tiện, tài liệu bị tiêu hủy, tẩu tán.

Về thẩm quyền xử phạt, dự thảo Nghị định cập nhật chức danh, thẩm quyền phạt tiền, thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và phân định thẩm quyền xử phạt phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; lược bỏ thẩm quyền của các chức danh không còn phù hợp và bổ sung thẩm quyền xử phạt của Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành./.

(Vietnam+)
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