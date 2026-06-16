Văn hóa

Vietnam Wild Live: Lần đầu tiên thiên nhiên hoang dã Côn Đảo lên sóng trực tiếp

Đây không đơn thuần là một chương trình về động vật hoang dã. Khán giả không xem một bộ phim đã được dựng sẵn, mà được đồng hành trực tiếp cùng những câu chuyện đang diễn ra trong tự nhiên.

Minh Thu
Thông qua dự án này, Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn tạo dựng một nhịp cầu bền vững giữa con người và thiên nhiên. (Ảnh: VTV)
Thông qua dự án này, Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn tạo dựng một nhịp cầu bền vững giữa con người và thiên nhiên. (Ảnh: VTV)

Với mong muốn giúp khán giả trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, tươi đẹp và đa dạng sinh học của Việt Nam, lần đầu tiên Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện dự án "Vietnam Wild Live," truyền hình trực tiếp tại Vườn Quốc gia Côn Đảo từ ngày 25/6 đến 30/6.

Chia sẻ về dự án, Nghệ sỹ Nhân dân-đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm cho hay chương trình được thực hiện trên một không gian rộng lớn, cả trên rừng và dưới nước. Lần đầu tiên tại Việt Nam, thiên nhiên hoang dã không chỉ được kể lại qua những thước phim đã dựng sẵn, mà hiện diện trực tiếp trước mắt khán giả.

Đài Truyền hình Việt Nam mang tới nhịp cầu kết nối con người với thiên nhiên, để từ sự thấu hiểu sẽ hình thành ý thức bảo tồn, từ sự quan tâm sẽ lan tỏa trách nhiệm gìn giữ những giá trị đa dạng sinh học quý giá của đất nước, của thế giới.

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Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ tại buổi ra mắt chương trình ngày 16/6. (Ảnh: VTV)

Khán giả sẽ không chỉ quan sát một khoảnh khắc đơn lẻ, mà theo dõi trọn vẹn một hành trình của các sinh vật: Từ những quả trứng đang chờ ngày nở, những thử thách tự nhiên ngay trong những hành vi bình thường nhất.

Điều đặc biệt nhất là không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Một tổ rùa có thể bắt đầu nở. Một chim non có thể sẽ ra đời, hay lần đầu tiên đứng trên mép tổ. Một con đại bàng có thể xuất hiện trên bầu trời. Tất cả đều là những khoảnh khắc thật và khán giả không cần nghe người khác kể, ghép nối mà được tự mình chứng kiến theo dõi.

Các chuyên gia, nhà báo và nhiếp ảnh gia có nghiên cứu sâu về Côn Đảo sẽ là những khách mời bình luận, tường thuật trực tiếp trong chương trình như nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, hai nhiếp ảnh gia Võ Rin và Thùy Linh, chuyên gia Nguyễn Khắc Pho, Trần Đình Huệ…. Bên cạnh đó là những cuộc trò chuyện thú vị với đội ngũ kiểm lâm về cuộc sống, công việc hàng ngày của họ.

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Khán giả sẽ có cơ hội chứng kiến những khoảnh khắc nguyên sơ nhất như cảnh tổ rùa bắt đầu nở, chim non ra đời hay đại bàng xuất hiện trên bầu trời mà không qua bất kỳ sự cắt ghép hay biên tập nào. (Ảnh: VTV)

Để chuẩn bị cho chương trình, năm 2025, nhóm sản xuất đã dành hơn một tháng trời vừa sản xuất phim khoa học, vừa phối hợp với các đơn vị trong Đài Truyền hình Việt Nam và Vườn Quốc gia Côn Đảo khảo sát, đánh giá các điểm đặc sắc tại Côn Đảo về tín hiệu giải pháp truyền dẫn, điểm khả thi để thực hiện dự án.

Êkip đặt nhiều camera chuyên dụng cũng như camera theo dõi và bẫy ảnh trên các đảo thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo như hòn Bảy Cạnh, hòn Trứng, hòn Tre lớn, hòn Tre nhỏ…

Thời gian thực hiện chương trình từ ngày 25/6 đến ngày 30/6 được đội ngũ sản xuất tính toán kỹ để phù hợp với đặc tính và thời gian sinh trưởng của một số loài tiêu biểu như rùa biển, các loài chim, loài thú quý hiếm.

Chương trình lên sóng trực tiếp từ 12h30-14h30 hàng ngày, từ 25/6 đến 30/6 trên VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam./.

(Vietnam+)
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