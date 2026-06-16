Vạn Xuân Awards 2026: Tôn vinh các ý tưởng quảng cáo sáng tạo, đậm bản sắc Việt

Ngày 16/6, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã chính thức phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026.

Giải thưởng nằm trong Đề án “Xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia: Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” giai đoạn 2020-2030, qua đó góp phần triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại sự kiện, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức khẳng định Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) là giải thưởng chính quy uy tín và tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những ý tưởng quảng cáo sáng tạo xuất sắc, giàu giá trị ứng dụng và mang đậm bản sắc Việt.

Qua các mùa tổ chức, Vạn Xuân Awards ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều thương hiệu lựa chọn chất liệu văn hóa và di sản dân tộc trong các chiến dịch truyền thông sáng tạo, góp phần định hình hình ảnh một Việt Nam hiện đại nhưng giàu bản sắc.

Các đại biểu tại lễ phát động giải thưởng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, tại Vạn Xuân Awards 2025, hạng mục cao nhất Grand Prix đã được trao cho “Chiến dịch kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam” do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp cùng Zeit Media thực hiện. Chiến dịch ghi dấu ấn nhờ ý tưởng sáng tạo nổi bật, giá trị thẩm mỹ cao, hiệu quả truyền thông rõ nét cùng tác động xã hội tích cực, qua đó thể hiện tinh thần đổi mới và vai trò tiên phong của quảng cáo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Năm 2026, Vạn Xuân Awards lựa chọn chủ đề “Văn hoá khơi nguồn thịnh vượng”, mở ra hành trình khám phá bản sắc dân tộc qua lăng kính sáng tạo hiện đại. Tinh thần văn hóa không chỉ được nhìn như chất liệu truyền thống, mà còn trở thành nguồn cảm hứng kết nối cảm xúc công chúng và phản ánh nhịp sống đương đại.

Các tác phẩm tham gia xét giải cần đáp ứng những tiêu chí như: Ý tưởng sáng tạo mới mẻ, độc đáo; thông điệp rõ ràng, dễ ghi nhớ; chất lượng hình ảnh, âm thanh nổi bật; hiệu quả truyền thông cao; đồng thời đề cao trách nhiệm với cộng đồng, môi trường và thể hiện sâu sắc các giá trị văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards tiếp tục khẳng định vị thế giải thưởng uy tín về ngành Quảng cáo Việt Nam với chuỗi hoạt động xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 12/2026 như hội thảo chuyên ngành, tọa đàm giao lưu, triển lãm trải nghiệm, trưng bày sản phẩm, giới thiệu công nghệ quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, tư vấn hướng nghiệp… qua đó lan tỏa tinh thần sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam./.

Đề xuất áp dụng biện pháp mạnh nếu người nổi tiếng cố tình quảng cáo sai sự thật Các đại biểu cho rằng cần có chế tài xử lý nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật, nhất là đối với những người nổi tiếng, có ảnh hưởng đối với công chúng.

Cơ cấu Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards bao gồm 52 hạng mục tôn vinh các cá nhân/tập thể có những ý tưởng sáng tạo, đóng góp xuất sắc cho ngành Quảng cáo Việt Nam. Grand Prix: Giải thưởng danh giá nhất, biểu tượng cho sự xuất sắc toàn diện trong năm. Vạn Xuân Classic (9 giải): Tôn vinh những chiến dịch quảng cáo sáng tạo xuất sắc, có tầm ảnh hưởng quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo trên bảng, biển ngoài trời; quảng cáo trên báo điện tử và nền tảng mạng xã hội. Vạn Xuân (39 giải): Tôn vinh những chiến dịch Marketing, Thương hiệu, Agency, Production House và tài năng trong ngành quảng cáo. Vạn Xuân Stars (03 giải): Tôn vinh các dự án xuất sắc dành cho các tài năng trẻ trên toàn quốc, khuyến khích sinh viên mang ý tưởng sáng tạo đến gần thực tiễn. Thời gian mở cổng tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/9/2026 đến hết ngày 20/10/2026. Tuyển chọn, đánh giá các tác phẩm dự thi vào chung khảo từ ngày 30/10 đến ngày 15/11/2026. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12/2026.