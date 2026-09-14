Cần Thơ sẵn sàng cho Hội chợ Ẩm thực Trăng đoàn viên-Mỹ vị Tây Đô

Từ ngày 25/9 đến 4/10, phố đi bộ Ninh Kiều sẽ diễn ra Hội chợ Ẩm thực “Trăng đoàn viên-Mỹ vị Tây Đô,” trong khuôn khổ Tuần lễ mua sắm và ẩm thực Cần Thơ năm 2026.

Với hơn 100 gian hàng cùng nhiều hoạt động ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm, sự kiện được kỳ vọng tạo thêm điểm đến cho người dân, du khách trong dịp Trung thu, đồng thời quảng bá hình ảnh, sản phẩm và văn hóa đặc trưng của Tây Đô.

Ẩm thực các vùng miền hội tụ tại phố đi bộ Ninh Kiều

Theo Ban tổ chức, hội chợ quy tụ hơn 100 gian hàng ẩm thực, đặc sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa thương mại của Cần Thơ cùng nhiều vùng miền. Du khách có thể thưởng thức món ăn, mua đặc sản, quà Trung thu và tham gia các hoạt động vui chơi, biểu diễn trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Điểm nhấn là các không gian trải nghiệm văn hóa. Tại khu vực Gốm Bát Tràng và làng nghề bánh tráng, khách tham quan có thể trực tiếp nặn gốm, đổ bánh tráng cùng nghệ nhân. Không gian Cô Ba Tây Đô giới thiệu khăn rằn Nam Bộ, nặn tò he và thư pháp.

Các chương trình nghệ thuật, giao lưu cộng đồng, hoạt động dành cho thiếu nhi và không gian check-in được tổ chức xen kẽ, tạo không khí Trung thu phù hợp với gia đình và giới trẻ.

Đầu bếp nổi tiếng Martin Yan sẽ quảng diễn tại Lễ hội Mỹ vị Tây Đô. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Đặc biệt, Chef Martin Yan, nổi tiếng với chương trình “Yan Can Cook,” sẽ tham gia quảng diễn và chia sẻ về ẩm thực với thông điệp “Yan Can Cook, So Can You.” Sự xuất hiện của đầu bếp quốc tế được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho chương trình, đồng thời mở rộng câu chuyện về ẩm thực Tây Đô đến công chúng trong và ngoài nước.

Ban tổ chức dự kiến hội chợ thu hút khoảng 320.000-380.000 lượt khách. Công tác an ninh, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được chú trọng; giá hàng hóa, dịch vụ tại các gian hàng phải được niêm yết công khai.

Bên cạnh hoạt động thương mại, chương trình thiện nguyện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được triển khai, với các phần quà Trung thu, lồng đèn, sữa, tập vở và học bổng.

Ẩm thực mở thêm câu chuyện về Tây Đô

Không chỉ dừng ở một hội chợ mua sắm, “Trăng đoàn viên-Mỹ vị Tây Đô” được xây dựng theo hướng kết hợp ẩm thực với văn hóa và trải nghiệm.

Đây là lợi thế phù hợp với du lịch Cần Thơ, nơi ẩm thực, sản vật sông nước, làng nghề và đời sống cộng đồng vốn là những giá trị hấp dẫn du khách.

Thông qua hội chợ, những món ăn và sản phẩm đặc trưng có cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Những trải nghiệm như làm bánh tráng, nặn gốm, tìm hiểu khăn rằn hay thư pháp cũng có thể trở thành chất liệu để phát triển các sản phẩm du lịch chuyên sâu hơn.

Du khách đến phố đi bộ Ninh Kiều có thể kết hợp thưởng thức ẩm thực, tham gia workshop, xem nghệ thuật rồi tiếp tục khám phá các điểm đến, làng nghề, miệt vườn và không gian văn hóa khác của Cần Thơ.

Theo đó, hội chợ không chỉ tạo thêm một điểm vui chơi trong dịp Trung thu mà còn có thể trở thành “điểm nối” giữa các sản phẩm địa phương với hành trình du lịch.

Tạo thêm sức hút cho du lịch Cần Thơ

Việc tổ chức hội chợ vào dịp Trung thu cũng mở ra cơ hội thu hút nhóm khách gia đình, trẻ em và giới trẻ. Không gian đèn lồng, ẩm thực, hoạt động dân gian và nghệ thuật tạo nên một sản phẩm du lịch theo mùa, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm về đêm tại khu vực trung tâm thành phố.

Du khách người Mỹ thưởng thức bữa sáng trên ghe ở Chợ nổi Cái Răng. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Với vị trí là trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có khả năng thu hút khách từ các tỉnh trong vùng, TP Hồ Chí Minh, các địa phương khác và khách quốc tế. Ban tổ chức dự kiến khoảng 15% lượng khách của hội chợ là khách quốc tế.

Nếu được kết nối tốt với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan và các làng nghề, hiệu ứng từ hội chợ có thể lan tỏa ra ngoài khu vực Ninh Kiều. Các sản phẩm OCOP, đặc sản và trải nghiệm văn hóa cũng có thêm cơ hội trở thành sản phẩm du lịch, quà tặng và hàng hóa đặc trưng của địa phương.

Quan trọng hơn, những sự kiện như “Trăng đoàn viên-Mỹ vị Tây Đô” góp phần tạo thêm lý do để du khách đến Cần Thơ, ở lại lâu hơn và khám phá nhiều hơn.

Từ những gian hàng ẩm thực, câu chuyện về món ăn và người làm ra sản phẩm, đến những trải nghiệm làng nghề và không gian Trung thu, hội chợ được kỳ vọng góp thêm một sắc màu cho bức tranh du lịch Cần Thơ.

Để khi mùa trăng qua đi, dư vị của “Mỹ vị Tây Đô” vẫn còn được nối dài qua những chuyến đi, những sản phẩm địa phương và những trải nghiệm mà du khách mang theo sau hành trình đến với thành phố bên sông./.

Dấu ấn Việt Nam tại Hội chợ Văn hóa-Ẩm thực Liên hợp quốc 2026 Hội chợ Văn hóa-Ẩm thực quốc tế Liên hợp quốc với sự tham gia của 60 gian hàng từ các quốc gia, do Câu lạc bộ Phu nhân, Phu quân Liên hợp quốc tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.