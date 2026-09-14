Mưa lũ gây nhiều thiệt hại, Quảng Trị khẩn trương ứng phó

Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, làm hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị ảnh hưởng, một số diện tích sản xuất nông nghiệp, thủy sản và tài sản của người dân bị thiệt hại.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Trị đang tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các phương án ứng phó, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại.

Mưa lũ gây ngập, chia cắt nhiều khu vực

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 6 giờ ngày 14/9, mực nước trên một số sông đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; riêng sông Gianh vẫn tiếp tục lên. Đáng chú ý, sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt đỉnh 6,31m, cao hơn 0,31m so với báo động 3; sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy đạt đỉnh 1,39m, cao hơn 0,19m so với báo động 1. Một số sông khác như Ô Lâu, Bến Hải, Hiếu cũng vượt mức báo động 1.

Mưa lũ gây ngập, chia cắt nhiều tuyến giao thông, nhất là tại khu vực miền núi phía Tây. Trên Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15D và một số tuyến đường tỉnh xuất hiện nhiều điểm ngập tại cầu, ngầm tràn và các đoạn đường thấp trũng. Một số vị trí nước sâu, chảy xiết khiến người và phương tiện không thể qua lại. Cầu tràn Ba Lòng trên đường tỉnh 588A ngập trên 5m, cầu tràn Đakrông trên Quốc lộ 15D ngập khoảng 1m.

Tại nhiều khu vực miền núi, nước lũ dâng cao gây chia cắt cục bộ. Riêng khu vực Phú Nhiêu, Tiến Nhất thuộc xã Kim Phú, một số cầu tràn ngập khoảng 2m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các địa phương đang tổ chức kiểm soát, cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm, hạn chế người và phương tiện qua lại.

Theo thống kê bước đầu, tại xã Lao Bảo có 312 nhà với 1.090 người bị ngập; phường Quảng Trị có 105 nhà với 404 người; xã Ba Lòng có 126 nhà với 437 người; xã Nam Hải Lăng có 48 nhà bị ngập. Nhiều tuyến đường nội xã, đường vào khu dân cư bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại và tiếp cận hỗ trợ người dân.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Bước đầu ghi nhận khoảng 344,5ha lúa bị ngập, đổ; hơn 12,5ha cây trồng tại xã Hiếu Giang bị ngập. Một số diện tích rau màu, cây trồng khác bị ảnh hưởng. Hơn 7.000ha diện tích nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch cũng đang đứng trước nguy cơ thiệt hại do nước lũ.

Một số tài sản của người dân bị hư hỏng. Tại xã Sen Ngư, 5 hộ dân bị tốc, hư hỏng một phần mái nhà. Tại xã Tân Lập, một ao cá diện tích khoảng 800m2 bị vỡ; một số ao nuôi khác bị tràn bờ. Tại Khe Sanh, một số ao nuôi thủy sản bị vỡ bờ với tổng diện tích khoảng 5.000m2; một bếp và nhà tắm của người dân bị hư hỏng hoàn toàn.

Đáng chú ý, khoảng 14 giờ ngày 13/9, tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam, nước lũ trên sông Ô Giang dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi 3 sà lan xuống phía hạ lưu và làm các phương tiện này mắc tại khu vực cầu. Sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông đường sắt, đường bộ Quốc lộ 1 và tuyến đường thủy nội địa.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá tình hình, bảo đảm an toàn giao thông và chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý, trục vớt sà lan, bảo vệ khu vực. Tỉnh đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ phương án xử lý.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại một số tuyến giao thông. Trên Quốc lộ 15D, đoạn qua xã Tà Rụt, khoảng 20m3 đất đá sạt lở đã được khắc phục tạm thời, giao thông trở lại bình thường. Trong khi đó, đoạn từ Km10 Quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay bị sạt lở khoảng 40m3, người và phương tiện chưa thể qua lại. Một số điểm sạt lở khác xuất hiện tại Đakrông, Trường Sơn và tuyến đường liên xã Trằm - Hướng Phùng.

Khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm an toàn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đã triển khai các phương án ứng phó; trong đó tập trung theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước trên các sông, đồng thời cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến chính quyền và người dân. Ngành chức năng cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh thu hoạch lúa Hè Thu còn lại nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, dân quân, công an và các lực lượng tại cơ sở được huy động kiểm tra các tuyến đường, cầu, ngầm tràn; tổ chức cảnh báo, rào chắn, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Các địa phương đồng thời rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu để chủ động sơ tán người dân.

Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán 663 hộ với 2.506 người đến nơi an toàn. Việc sơ tán được thực hiện tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt, nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân khi mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm, duy trì liên lạc với tàu cá trên biển. Các lực lượng được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp, nhất là tại các địa bàn miền núi, khu vực bị chia cắt.

Cùng với đó, các đơn vị quản lý hồ chứa tăng cường kiểm tra, theo dõi an toàn công trình, chủ động phương án vận hành phù hợp với diễn biến mưa lũ. Các địa phương rà soát những công trình, hồ đập có nguy cơ mất an toàn, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương án ứng phó.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, duy trì lực lượng trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân tại các khu vực còn bị chia cắt. Các địa phương được yêu cầu không chủ quan khi mực nước một số sông đang xuống chậm; tiếp tục kiểm soát chặt các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Công tác thống kê, đánh giá thiệt hại tiếp tục được triển khai để có phương án khắc phục. Số liệu thiệt hại đang tiếp tục được tỉnh cập nhật./.

Quảng Trị: Người dân ven sông Thạch Hãn tất bật “chạy lũ” trong đêm Tối 13/9, khi nước lũ dâng cao, người dân trong thôn cùng thông báo và hỗ trợ nhau di dời tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi cao ráo để tránh bị ngập lụt.

​