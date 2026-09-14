Hưng Yên: Thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá quân đội hy sinh khi cứu người

Tối 13/9, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 cùng các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, xã Vũ Thư... đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng - người đã dũng cảm cứu người và hy sinh trên dòng sông Trà Lý.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc và Trung tướng Lương Văn Kiểm đã động viên, thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng trước nỗi đau, mất mát to lớn này.

Các đồng chí khẳng định sự hy sinh dũng cảm của Thiếu tá Trần Văn Tùng là tấm gương sáng ngời về phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ," vì nhân dân quên mình, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội, nhân dân. Các đồng chí đã đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình để lễ viếng, lễ truy điệu và an táng Thiếu tá Trần Văn Tùng được tổ chức chu đáo, vẹn toàn; quan tâm động viên gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng vơi bớt nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống...

Trước đó, sáng 12/9/2026, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng (sinh năm 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe môtô trên đường trở về đơn vị, khi đến khu vực cầu Bo (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên) phát hiện một nam thanh niên đang có ý định nhảy cầu tự tử.

Đồng chí Tùng đã nhanh chóng tiếp cận, cùng với công dân Đ.V.T. (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) kiên trì thuyết phục, động viên nam thanh niên không hành động dại dột. Nhưng nam thanh niên bất ngờ nhảy từ cầu Bo xuống sông.

Không quản ngại hiểm nguy, đồng chí Tùng nhanh chóng cởi quân phục, lao xuống sông để cứu nam thanh niên nhưng do dòng nước xiết chảy quá mạnh đã cuốn trôi, nhấn chìm cả hai người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên sông Trà Lý.

Sau hai ngày đêm tích cực tìm kiếm, đến khoảng 20 giờ ngày 13/9/2026, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng và thi thể nam thanh niên cách cầu Bo khoảng 330-350 m.../.

Tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng mất tích khi cứu người trên sông Trà Lý Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, cách vị trí cầu Bo (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên) về phía hạ lưu khoảng 350m.