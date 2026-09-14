Định hướng chiến lược đưa kinh tế biển bứt phá

Bám sát định hướng trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 được thông qua tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, các tỉnh, thành ven biển đang xác định những bước đi chiến lược. Đà Nẵng tập trung đầu tư vào hạ tầng logistics, Khánh Hòa đưa nuôi biển lên tầm công nghệ cao, còn Hà Tĩnh dồn lực, khai thác tiềm năng thế mạnh trở thành trung tâm năng lượng xanh...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình: Đà Nẵng phát triển hạ tầng kinh tế biển mạnh

Trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển với vai trò, quy mô và vị thế hoàn toàn mới. Bám sát các định hướng chiến lược từ Nghị quyết số 20-NQ/TW, Đà Nẵng đặt trọng tâm chuyển đổi tư duy từ "khai thác biển" sang "quản trị không gian biển hiện đại, phát triển kinh tế biển xanh và thông minh," phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển động lực hàng đầu của cả nước.

Đà Nẵng có lợi thế khi nằm trên các trục kết nối Bắc-Nam, Đông-Tây và từ lục địa ra biển. Thành phố là cửa ngõ phía Đông của Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC), kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và Myanmar; hệ thống cảng biển, hàng không, đường bộ, đường sắt, tạo điều kiện hình thành mạng lưới logistics đa phương thức.

Trên nền tảng đó, Đà Nẵng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái logistics tích hợp, gắn hạ tầng giao thông với sản xuất, thương mại, phân phối, tài chính, công nghệ và dịch vụ logistics; trong đó Cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do Đà Nẵng và các trung tâm logistics được xác định là những không gian quan trọng để tăng năng lực kết nối, thu hút dòng hàng và mở rộng thị trường.

Thành phố cũng định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong logistics; ưu tiên phát triển logistics hàng không, logistics lạnh, logistics phục vụ thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics nông sản và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Mục tiêu của Đà Nẵng không chỉ là thu hút hàng hóa về thành phố mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để hàng hóa từ Đà Nẵng và khu vực miền Trung đi nhanh hơn, xa hơn, hiệu quả hơn đến các thị trường quốc tế. Thành phố hướng tới trở thành điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết các thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á với Nam Á, Trung Đông và châu Âu.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa: Nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao là hướng đột phá

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Khánh Hòa xác định nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao là hướng đột phá, hình thành các vùng nuôi biển được quản lý theo sức chịu tải môi trường và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Chuỗi giá trị sẽ được hoàn thiện từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu.

Các dự án hạ tầng tại phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được triển khai giải phóng mặt bằng song song với thi công để đảm bảo tiến độ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Tỉnh đang sắp xếp lại các vùng nuôi theo quy hoạch, giảm áp lực tại khu vực ven bờ và từng bước mở rộng nuôi ra vùng biển có điều kiện phù hợp. Theo Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Khánh Hòa hỗ trợ người dân chuyển đổi lồng bè truyền thống sang vật liệu mới có khả năng chịu sóng gió, khuyến khích ứng dụng hệ thống cho ăn tự động, camera giám sát, cảm biến môi trường và quản lý dữ liệu từ xa. Các doanh nghiệp được tạo điều kiện đầu tư vùng nuôi quy mô lớn, sử dụng công nghệ đồng bộ từ con giống, thức ăn, chăm sóc đến thu hoạch và bảo quản.

Để tạo nền tảng cho nuôi biển công nghiệp, tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất Trung ương đầu tư hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển. Tháng 7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng hạ tầng vùng nuôi biển tập trung tại Khánh Hòa.

Việc chuyển từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang phát triển theo chuỗi giá trị, gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường sẽ giúp Khánh Hòa nâng cao giá trị kinh tế thủy sản. Qua đó, tỉnh Khánh Hòa phát huy hiệu quả tiềm năng biển, đóng góp thiết thực vào chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững.

Ông Dương Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh: Phát triển năng lượng tái tạo gắn với kinh tế biển

Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo gắn với kinh tế biển, từ tài nguyên gió, sóng, thủy triều đến hệ thống cảng biển, hạ tầng công nghiệp và các trung tâm phụ tải lớn. Đây được xác định là hướng đi quan trọng nhằm hình thành hệ sinh thái công nghiệp xanh, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp-năng lượng-logistics của khu vực.

Tỉnh có bờ biển dài 137km, diện tích mặt nước khoảng 18.400km2 cùng nhiều vũng, vịnh nước sâu. Vùng biển Hà Tĩnh có vận tốc gió trung bình ở độ cao 100m đạt 9-10m/s, mật độ năng lượng gió trên 500 W/m2, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn. Tiềm năng sóng biển và thủy triều cũng mở ra dư địa phát triển các nguồn năng lượng mới trong tương lai.

Tàu hàng neo đậu tại bến cảng số 3, cảng Vũng Áng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Cùng với tài nguyên biển, Khu kinh tế Vũng Áng và cụm cảng nước sâu Vũng Áng-Sơn Dương tạo nền tảng quan trọng cho phát triển công nghiệp năng lượng. Hệ thống cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu, trung chuyển năng lượng, cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì và chế tạo thiết bị phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi. Các ngành công nghiệp quy mô lớn tại Vũng Áng cũng tạo nguồn phụ tải đáng kể, thúc đẩy nhu cầu sử dụng năng lượng xanh.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Hà Tĩnh được phân bổ quy mô lớn nguồn năng lượng tái tạo; trong đó có 19 dự án điện gió với tổng công suất hơn 2.300 MW và các dự án điện mặt trời khoảng 2.100-2.500 MW.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, tỉnh đang phối hợp xây dựng Đề án “Trung tâm Công nghiệp-Năng lượng sinh thái tại Vũng Áng,” hướng tới kết nối LNG, điện gió, hydrogen xanh, amoniac xanh và các công nghệ giảm phát thải. Cùng với đó, Hà Tĩnh chú trọng đầu tư hạ tầng lưới điện, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và cơ chế mua bán điện trực tiếp./.

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Bước chuyển tư duy và động lực mới để xây dựng quốc gia biển mạnh Không gian biển Việt Nam còn sở hữu nhiều nguồn lực có giá trị như thủy sản, đa dạng sinh học, dầu khí, băng cháy, khoáng sản rắn, năng lượng tái tạo, nguyên liệu sinh học biển, hóa chất từ nước biển.