Giá vàng ngày 14/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Giá vàng trên thị trường châu Á giảm trong phiên sáng 14/9 khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến của Mỹ làm dấy lên đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ ngay trong tuần này.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 14/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.339,96 USD/ounce, qua đó đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Trước đó, kim loại quý này chủ yếu dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce kể từ khi phục hồi từ mức đáy 4.000 USD/ounce thiết lập hồi tháng 7/2026.

Đà giảm của vàng xuất hiện ngay sau khi Chính phủ Mỹ công bố báo cáo lạm phát tháng 8/2026 hôm 11/9. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,3% so với tháng trước đó. Mặc dù vàng đã chốt phiên cuối tuần trước trong sắc xanh, tính chung cả tuần giá vẫn giảm 1,8%.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 14/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: