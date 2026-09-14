Giá dầu thô tăng vọt khi xung đột leo thang tại Trung Đông

Giá dầu thô thế giới bật tăng hơn 2% trong phiên 14/9, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia và các vụ tấn công tàu hàng tại khu vực Vùng Vịnh làm trầm trọng thêm nỗi lo thiếu hụt nguồn cung.

Bên cạnh đó, việc một đường ống dẫn dầu huyết mạch của Saudi Arabia phải đóng cửa càng tạo thêm áp lực đẩy giá "vàng đen" đi lên.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,90 USD (tương đương 2,77%) lên mức 107,51 USD/thùng vào lúc 6 giờ 13 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,27 USD (2,27%) lên mức 102,32 USD/thùng. Ở thời điểm mở cửa thị trường, cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều có lúc vọt tăng hơn 3%.

Trên thực địa, truyền thông Saudi Arabia đã công bố các hình ảnh thiệt hại do đợt tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào miền Nam nước này, trong khi lực lượng Houthi cũng tuyên bố đã nhắm trúng một căn cứ quân sự.

Tại eo biển Hormuz, tổ chức an ninh hàng hải Anh UKMTO ghi nhận một tàu bị trúng đạn bốc cháy, buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán. Phía Iran cũng xác nhận một tàu thương mại của nước này bị tấn công ngoài khơi, gây ra thương vong.

Giới giao dịch đã sớm dự báo về đà tăng của thị trường trước hàng loạt rủi ro bủa vây Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Đường ống Đông-Tây của nước này đã phải đóng cửa sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Việc mất đi tuyến đường ống giúp né tránh eo biển Hormuz này đe dọa trực tiếp đến 4% nguồn cung dầu toàn cầu.

Ở một diễn biến khác, lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến đến đảo Perim nhằm siết chặt quyền kiểm soát Eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến trung chuyển quan trọng khác chiếm khoảng 4-5% nguồn cung toàn cầu.

Những sự cố đứt gãy liên tiếp này đã đẩy giá dầu thô tăng tới 8% trong tuần trước và vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên từ tháng 7.

Giới chuyên gia phân tích nhận định nếu các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả thực chất hoặc đường ống của Saudi Arabia không nhanh chóng hoạt động trở lại, giá dầu thô có nguy cơ tiếp tục hướng tới mức đỉnh 119,48 USD/thùng được thiết lập hồi đầu tháng 3/2026.

Tuy nhiên, kỳ vọng ngoại giao lại nhanh chóng mờ nhạt khi giới chức Oman thông báo cuộc họp dự kiến vào ngày 14/9 giữa các nước Vùng Vịnh và Iran nhằm thảo luận về eo biển Hormuz đã bị hoãn lại.

Cho đến nay, tiến trình đàm phán hòa bình vẫn giậm chân tại chỗ kể từ khi thỏa thuận tạm thời sụp đổ vào tháng 6/2026./.

CNBC: Giá dầu sẽ phụ thuộc vào động thái của Trung Quốc Chuyên gia của CIBC Private Wealth cho rằng Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn giá dầu tăng vọt trong thời gian chiến tranh bằng cách đóng vai trò là bên tiêu thụ linh hoạt.