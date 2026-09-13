Nghị quyết số 19-NQ/TW: Tuyên Quang tạo động lực tăng trưởng mới

Nhằm tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và sức cạnh tranh cũng như thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Tuyên Quang đặt mục tiêu đổi mới mô hình phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới theo từng giai đoạn.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến cuối kỳ đạt 95 triệu đồng; năng suất lao động tăng bình quân 9,1%/năm; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt trên 20%.

Giai đoạn 2031-2035, các chỉ tiêu tương ứng là 8%/năm, 137 triệu đồng/người, 7,8%/năm và trên 32%; giai đoạn 2036-2045 đạt 7%/năm, 247 triệu đồng/người, 6,2%/năm và trên 40%.

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2030 có trên 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; trên 25% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; trên 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số; trên 60% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù được bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ.

Đặc biệt, chi ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt trên 1,5%; tỷ lệ cơ sở dữ liệu dùng chung thuộc danh mục được phê duyệt hoàn thành số hóa, kết nối, chia sẻ với các hệ thống của Trung ương đạt 80%.

Ngoài ra, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) xếp thứ 20/34 tỉnh, thành phố; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt từ 80% trở lên; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp từ 15-20/34 tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) thuộc nhóm khá.

Đối với lĩnh vực môi trường sinh thái, đến năm 2030, tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 26,1%; 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 70% số hộ dân tại khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn; hoàn thành di dời 80% số hộ dân sinh sống tại nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,2%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%; 98% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường.

Đồng thời, tỉnh cũng tập trung triển khai các mô hình văn hóa số, sáng tạo nội dung số, nghệ thuật số, du lịch di sản thông minh, kinh tế đêm và không gian sáng tạo phù hợp với đặc thù và điều kiện thực tế.

Tỉnh xác định thực hiện 40 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo từng lĩnh vực cụ thể như phát triển kinh tế không gian ngầm, không gian tầm thấp; thực hiện các chiến lược về trí tuệ nhân tạo, công nghiệp, năng lượng, dịch vụ và logistics; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với ngành, lĩnh vực ưu tiên và sản phẩm chủ lực.Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thiện hệ thống pháp luật, thu hút và trọng dụng nhân tài; kết nối từ 10-20 đối tác quốc tế mới gắn với ưu tiên các lĩnh vực đầu tư, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và những lĩnh vực có lợi thế và nhu cầu./.

Tuyên Quang dồn lực khơi thông, thúc đẩy giải ngân dòng vốn đầu tư công Từ các dự án giao thông, y tế, giáo dục đến những công trình thiết yếu, tỉnh Tuyên Quang chuyển mạnh từ đôn đốc chung sang rà soát từng dự án, xử lý từng vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

​