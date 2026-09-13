CNBC: Giá dầu sẽ phụ thuộc vào động thái của Trung Quốc

Theo nhận định của CNBC ngày 12/9, Trung Quốc sẽ đóng vai trò then chốt trong việc quyết định liệu giá dầu có duy trì đà tăng của tuần này và có khả năng thử thách lại các mức đỉnh từng ghi nhận trong thời chiến hay không.

Giá dầu thô Mỹ ngày 10/9 đã vượt 102 USD/thùng, ghi nhận mức giá đóng cửa cao nhất kể từ tháng 5/2026. Hợp đồng tương lai đã tăng khoảng 50% so với mức đáy mùa Hè là 68,55 USD/thùng, được ghi nhận khoảng 3 tuần sau khi Washington và Tehran ký bản ghi nhớ (MOU) mà hiện đã đổ vỡ vào ngày 17/6.

Đà tăng trong tuần này diễn ra trong bối cảnh giao tranh tại Trung Đông leo thang mạnh, khi đường ống dẫn dầu Đông-Tây quan trọng của Saudi Arabia bị đóng cửa sau nhiều cuộc tấn công.

Ông Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy, cho biết thị trường dầu mỏ đã từng bước hình thành lại phần bù rủi ro kể từ khi MOU sụp đổ và Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vào tháng 7. Tuy nhiên, giá dầu thô Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với mức đóng cửa cao nhất trong thời chiến là 112,95 USD/thùng vào ngày 7/4.

Bà Rebecca Babin, chuyên gia giao dịch năng lượng cấp cao tại CIBC Private Wealth, cho rằng mặc dù thị trường đã tính đến việc giao tranh tại Trung Đông leo thang, nhưng có thể chưa tính đầy đủ khả năng Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu.

Bà Babin nói với chương trình “Squawk Box” của CNBC rằng điều chưa được phản ánh là có thể chứng kiến nhu cầu dầu thô tăng mạnh hơn khi các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc bắt đầu thực sự tìm cách tăng công suất, khiến thị trường càng thắt chặt hơn.

Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn giá dầu tăng vọt trong thời gian chiến tranh Iran bằng cách đóng vai trò là bên tiêu thụ linh hoạt.

Theo ông McNally, nước này đã cắt giảm lượng nhập khẩu dầu thô từ mức 3 triệu thùng/ngày xuống còn 5 triệu thùng/ngày. Trung Quốc có một kho dự trữ dầu mỏ khổng lồ hơn 1 tỷ thùng mà nước này có thể dựa vào.

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc có động lực quay trở lại thị trường, khi biên lợi nhuận từ sản xuất dầu diesel tăng vọt do chiến sự Iran và xung đột tại Ukraine đã làm mất đi một lượng đáng kể công suất lọc dầu trên toàn cầu. Theo bà Babin, khi biên lợi nhuận lọc dầu ở mức cực kỳ cao như vậy, các nhà máy này thực sự không thể bỏ qua cơ hội đó.

Bà Amrita Sen, nhà sáng lập Energy Aspects, nói với chương trình “Access Middle East” của CNBC rằng lượng mua dầu thô của Trung Quốc được dự báo sẽ không trở lại các mức trước chiến tranh, nhưng đã tăng so với mùa Xuân.

Theo dữ liệu của Kpler, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong thời chiến, khoảng 6 triệu thùng/ngày vào tháng 6, giảm gần 50% so với mức 11,5 triệu thùng/ngày trong tháng 2. Theo dữ liệu này, lượng nhập khẩu đã tăng lên khoảng 7 triệu thùng/ngày trong tháng 7 và tháng 8.

Ông Matt Smith, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Kpler, cho biết hoạt động mua dầu của Trung Quốc trong tháng này ở mức tương đương tháng 7 và tháng 8, và khó có khả năng tăng mạnh vượt mức đó.

Tuy nhiên, giá dầu đang có xu hướng tăng khi việc giải phóng các kho dự trữ khẩn cấp sắp kết thúc. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu tồn kho trên toàn cầu đã giảm 400 triệu thùng sau hơn 6 tháng chiến sự, làm suy giảm một trong những “bộ đệm” quan trọng khác từng giúp ngăn giá dầu tăng vọt hồi đầu năm./.

Dầu thô tăng giá trước rủi ro đứt gãy hàng hải tại Trung Đông Nếu hoạt động hàng hải tại khu vực Trung Đông tiếp tục xấu đi hoặc nguồn cung bị gián đoạn thực sự, kịch bản giá hai loại dầu tiêu chuẩn chạm mốc 100 USD/thùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.