Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá lúa tuần qua tiếp tục có sự biến động. Lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 dao động 6.200-6.400 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với cuối tuần trước; OM 5451 từ 6.000-6.200 đồng/kg, cũng giảm 300 đồng/kg; IR 50404 vẫn ở mức 6.100-6.200 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; và OM 34 vẫn ở mức 5.800-6.000 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu, CL 555 có giá 8.700-8.750 đồng/kg; IR 504 dao động ở mức 8.650-8.700 đồng/kg. Các dòng lúa chất lượng cao như: OM 5451 duy trì ở mức 9.300-9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt 9.200-9.400 đồng/kg; OM 18 dao động 8.700-8.850 đồng/kg; OM 380 và Sóc thơm cùng neo ở mốc 7.500-7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.450-8.400 đồng/kg. Hiện tấm thơm 3-4 dao động ở mức 8.300-8.400 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.450-7.600 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 7/9, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống 1,24 triệu ha vụ Hè Thu; trong đó khoảng 852.000ha được thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt 61,92 tạ/ha, sản lượng khoảng 5,263 triệu tấn lúa.

Đối với vụ Thu Đông 2026, toàn vùng đã xuống giống 382.000 ha trên tổng số 639.000 ha theo kế hoạch, đạt gần 60%. Đến nay, khoảng 3.000 ha đã được thu hoạch, năng suất ước đạt 64,1 tạ/ha, sản lượng khoảng 19.000 tấn lúa.

Trong khi đó trên thị trường thế giới, theo tổng hợp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo thế giới đang giao dịch gần mức cao nhất trong hai năm, trong bối cảnh lượng mưa thấp hơn bình thường, hiện tượng El Nino tiếp tục mạnh lên, cùng với chi phí phân bón và nhiên liệu gia tăng. Những yếu tố này làm dấy lên lo ngại về sản lượng tại các nước sản xuất lớn ở châu Á, khu vực chiếm phần lớn sản lượng và xuất khẩu gạo toàn cầu.

Hợp đồng tương lai gạo thô của Mỹ đã tăng hơn 50% từ đầu năm, trong khi giá gạo Thái Lan tăng liên tiếp trong 6 tuần. Tại Ấn Độ, lượng mưa mùa mưa tính đến ngày 2/9 thấp hơn 13% so với mức bình thường, riêng tháng 8 thấp hơn 16%, làm gia tăng lo ngại về năng suất và nguồn cung trong thời gian tới. Thái Lan và Indonesia cũng đối mặt nguy cơ khô hạn kéo dài trong những giai đoạn quan trọng của quá trình gieo trồng và phát triển cây lúa.

Tại Philippines, nhu cầu nhập khẩu gạo được dự báo tăng vào cuối năm 2026 do lo ngại tác động của El Nino. Philippines được dự báo sẽ nhập khẩu 5 triệu tấn gạo trong năm 2026, mức cao kỷ lục, nhằm bù đắp mức giảm khoảng 900.000 tấn sản lượng trong nước do El Nino gây ra và xây dựng lượng dự trữ đệm cho đầu năm 2027. Lượng gạo nhập khẩu đã đạt 3,46 triệu tấn tính đến ngày 13/8, vượt tổng lượng nhập khẩu của cả năm 2025, trong đó Việt Nam chiếm khoảng 74% nguồn cung.

Trong khi đó, tại Bangladesh, lượng gạo nhập khẩu gia tăng đang góp phần hạ nhiệt giá bán buôn trong nước.

Một cửa hàng gạo ở Thái Lan. (Ảnh: TTXVN)

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2026/27 dự kiến giảm 1,9%, xuống 553,1 triệu tấn, chủ yếu do biên lợi nhuận của người sản xuất giảm và thời tiết bất lợi liên quan đến El Nino. Tuy nhiên, nguồn cung gạo toàn cầu vẫn được đánh giá tương đối dồi dào, với tổng nguồn cung dự kiến đạt 774,3 triệu tấn, mức sử dụng 559 triệu tấn và tồn kho cuối kỳ 215,1 triệu tấn, tương đương tỷ lệ tồn kho so với sử dụng là 38%.

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn. Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 371-377 USD/tấn, tăng so với mức 369-375 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của nước này cũng tăng lên mức 368-373 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Kolkata cho biết các dự báo về sản lượng đang bị điều chỉnh giảm khi lượng mưa thiếu hụt ngày càng trầm trọng, qua đó hỗ trợ giá gạo đi lên. Cơ quan khí tượng Ấn Độ hồi đầu tuần cũng dự báo nước này có khả năng ghi nhận lượng mưa theo mùa dưới mức trung bình trong tháng 9/2026. Trước đó, lượng mưa của tháng 8/2026 cũng thấp hơn 16% so với mức bình thường.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm cũng tăng mạnh từ 483-485 USD/tấn của tuần trước lên 488 USD/tấn trong tuần này do nguồn cung hạn chế.

Trái ngược với đà tăng tại Ấn Độ và Thái Lan, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang và giữ ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Về thị trường ngũ cốc Mỹ, giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt quay đầu giảm trong phiên cuối tuần 11/9, chủ yếu do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư trước thềm báo cáo cung-cầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Chốt phiên giao dịch, hợp đồng đậu tương giao kỳ hạn giảm 1,1% xuống còn 13,17 USD/bushel. Hợp đồng lúa mì giảm 0,8% còn 7,355 USD/bushel, hợp đồng ngô giảm 1,1% xuống mức 5,2775 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Đối với đậu tương, giá đã có sự điều chỉnh nhẹ sau khi tăng vọt lên mức cao nhất trong ba năm ở phiên 10/9 nhờ lực cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc. Giới giao dịch cho biết Trung Quốc đã mua khoảng 1 triệu tấn đậu tương Mỹ trong tuần này nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Washington của Chủ tịch Tập Cận Bình trong tháng này.

Trong khi đó, giá lúa mỳ và ngô chịu áp lực giảm do hoạt động chốt lời của giới đầu cơ trước khi USDA công bố các dự báo cung-cầu mới. Báo cáo này sẽ phản ánh thiệt hại của đợt nắng nóng mùa Hè vừa qua đối với các nông trại ở vùng Trung Tây nước Mỹ.

Bên cạnh đó, những diễn biến ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine cũng đè nặng lên giá lúa mì. Tuy nhiên, đà giảm của lúa mì cũng bị hạn chế phần nào khi cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.

Thị trường càphê cho thấy, giá càphê trên các sàn giao dịch quốc tế diễn biến trái chiều và chịu sức ép giảm đáng kể từ số liệu xuất khẩu kỷ lục từ Brazil.

Trên sàn London, giá càphê Robusta ghi nhận các xu hướng trái ngược khi hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 82 USD lên 3,524 USD/tấn, nhưng kỳ hạn giao tháng 11/2026 lại giảm 29 USD xuống còn 3,525 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá càphê Arabica đồng loạt đi xuống. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,65 xu xuống còn 313,65 xu/lb, và kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 2,45 xu đạt 285,70 xu/lb. (1 lb = 0,45 kg).

Theo Hiệp hội Xuất khẩu Càphê Brazil (Cecafe), quốc gia này đã xuất khẩu kỷ lục 3,82 triệu bao cà phê nhân trong tháng 8/2026, tăng tới 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung dồi dào từ vụ thu hoạch mới của Brazil đổ vào thị trường được đánh giá là nguyên nhân chính gây sức ép lên cả hai sàn giao dịch Arabica và Robusta.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê trong tuần có sự biến động tăng/giảm. Song đến cuối tuần, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên vẫn tương đương cuối tuần trước, dao động trong khoảng 94.600-95.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Lâm Đồng là 94.600-95.300 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 95.200 đồng/kg. Giới phân tích dự báo giá càphê có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn nếu xuất khẩu từ Brazil vẫn duy trì ở mức cao./.

Xuất khẩu gạo đạt 2,91 tỷ USD trong 8 tháng, giá bắt đầu phục hồi Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng 2026, xuất khẩu gạo ước đạt 6,03 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị ước đạt gần 2,91 tỷ USD, giảm 10,7%.