Giá vàng ngày 13/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Trong tuần từ ngày 7-12/9, giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh với biên độ khá lớn, trong khi giá vàng thế giới chịu tác động đan xen từ lạm phát Mỹ, đồng USD, giá dầu và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới phân tích cho rằng diễn biến giá hiện tại cho thấy vàng đang hình thành một vùng đáy trong ngắn hạn.

Tuần qua, giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh với biên độ khá rộng. Giá vàng miếng SJC đầu tuần được niêm yết quanh 144-147 triệu đồng/lượng, sau đó có thời điểm giảm về 142-145 triệu đồng/lượng trước khi phục hồi.

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng biến động mạnh và giảm khoảng 1,5% trong cả tuần. Đầu tuần, giá vàng chịu sức ép sau số liệu việc làm Mỹ tích cực, làm gia tăng kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 13/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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