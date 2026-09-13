Dầu thô của Algeria đắt nhất trong số các loại dầu của thế giới Arab

Dầu thô Sahara Blend của Algeria đã có giá cao nhất trong số các loại dầu của các quốc gia Arab trong tháng 8/2026, với giá bình quân đạt 94,32 USD/thùng, tăng 10,53 USD/thùng so với tháng trước đó.

Theo số liệu của Tổ chức Nghiên cứu Năng lượng, giá dầu Sahara Blend tăng 12,6% trong tháng 8/2026, từ mức 83,79 USD/thùng trong tháng 7/2026. Đây là một trong những mức tăng mạnh nhất trong nhóm dầu thô của các quốc gia Arab được khảo sát.

Với mức bình quân 94,32 USD/thùng, giá dầu Sahara Blend đã vượt qua dầu Es Sider (với giá 91,37 USD/thùng) của Libya và dầu Murban (với giá 90,96 USD/thùng) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Dầu Arab Light của Saudi Arabia đứng thứ tư với giá bình quân 86,52 USD/thùng.

Giá dầu Sahara Blend tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu leo thang trên thị trường quốc tế. Giá dầu Brent bình quân đã tăng 5% trong tháng 8/2026, lên 88,08 USD/thùng.

Dầu Sahara Blend là loại dầu thô nhẹ có hàm lượng lưu huỳnh thấp, được khai thác tại Algeria. Các đặc tính này giúp dầu Algeria thích hợp với nhiều nhà máy lọc dầu và thường được định giá cao hơn một số loại dầu thô nặng, với hàm lượng lưu huỳnh cao./.

