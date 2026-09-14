Giá vàng giảm khi lạm phát Mỹ "nóng" hơn dự báo

Giá vàng trên thị trường châu Á giảm trong phiên sáng 14/9 khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến của Mỹ làm dấy lên đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ ngay trong tuần này.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 14/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.339,96 USD/ounce, qua đó đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp.

Trước đó, kim loại quý này chủ yếu dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce kể từ khi phục hồi từ mức đáy 4.000 USD/ounce thiết lập hồi tháng 7/2026.

Đà giảm của vàng xuất hiện ngay sau khi Chính phủ Mỹ công bố báo cáo lạm phát tháng 8/2026 hôm 11/9. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,3% so với tháng trước đó. Mặc dù vàng đã chốt phiên cuối tuần trước trong sắc xanh, tính chung cả tuần giá vẫn giảm 1,8%.

Chỉ số lạm phát mới nhất đang gây áp lực lớn, buộc Fed phải tiến hành đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tuần này. Giới giao dịch hiện dự báo có tới 88% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất ngay trong tháng 9/2026. Chi phí đi vay cao hơn thường tạo áp lực lớn lên vàng do đây là loại tài sản không sinh lời.

Dù vậy, động thái siết chặt tiền tệ của Fed có nguy cơ vấp phải sự phản đối gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 13/9, ông Trump tiếp tục lên tiếng kêu gọi hạ lãi suất, đồng thời bày tỏ sự thất vọng ngày càng lớn đối với lập trường của ngân hàng trung ương trong những tuần qua.

Trên thị trường năng lượng, đà leo thang xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá dầu thô tăng vọt, cộng hưởng thêm vào rủi ro lạm phát. Giá dầu Brent hiện tiến sát ngưỡng 107 USD/thùng, sau khi bứt phá gần 9% trong tuần trước.

Cùng lúc, Iran và một số quốc gia vùng Vịnh đã quyết định hoãn cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 14/9 về việc thiết lập hành lang hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz. Động thái này khiến các nỗ lực khơi thông tuyến đường thủy huyết mạch tiếp tục rơi vào bế tắc.

Bất chấp những "cơn gió ngược" trong ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt cược vào khả năng vàng sẽ sớm lấy lại đà tăng giá khi kim loại quý này tái khẳng định vai trò công cụ phòng ngừa rủi ro truyền thống cho các danh mục đầu tư.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giảm 0,8% xuống mức 64 USD/ounce. Giá bạch kim và palladium cũng đồng loạt đi xuống. Trong khi đó, Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh, nhích tăng nhẹ trong phiên giao dịch cùng ngày.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,60-146,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng ngày 13/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,0-146,0 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).