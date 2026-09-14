Doanh nghiệp Đức chuyển hướng đầu tư từ Mỹ sang Trung Quốc

Theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Đức (IW) dựa trên số liệu của Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank), các doanh nghiệp Đức đã tăng đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc khoảng 1/3 trong nửa đầu năm 2026, trong khi dòng vốn đầu tư vào Mỹ giảm mạnh.

Theo IW, các doanh nghiệp Đức đã đầu tư khoảng 5,6 tỷ euro (khoảng 6,5 tỷ USD) vào Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm, tăng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm 2025. Mức này tương đương mức bình quân mỗi nửa năm trong giai đoạn 2020-2025.

Chuyên gia Jürgen Matthes thuộc IW cho rằng các doanh nghiệp Đức gần như không có nhiều lựa chọn ngoài việc tiếp tục đầu tư tại Trung Quốc, do đây vừa là thị trường tiêu thụ lớn vừa là môi trường để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông Matthes, các khoản trợ cấp của nhà nước và đồng nhân dân tệ được cho là được định giá thấp góp phần làm giảm chi phí sản xuất tại Trung Quốc, thúc đẩy các doanh nghiệp Đức mở rộng sản xuất tại thị trường này để cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc trên thị trường quốc tế.

Ông cho rằng xu hướng này đồng nghĩa với việc một phần hoạt động sản xuất và việc làm của Đức có thể tiếp tục dịch chuyển sang Trung Quốc.

Ông Matthes kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có biện pháp đối phó với những gì ông cho là các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, trong đó có việc áp dụng thuế đối kháng đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

Trong khi đó, đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Đức vào Mỹ trong nửa đầu năm 2026 chỉ đạt khoảng 4,3 tỷ euro (khoảng 4,99 tỷ USD), giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. So với nửa đầu năm 2024, thời điểm trước khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, mức đầu tư này giảm gần 80%.

IW cho rằng sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump có nhiều thay đổi, trong đó các mức thuế quan và những bất định về chính sách đang ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ.

IW lưu ý dòng vốn đầu tư trực tiếp có thể biến động đáng kể theo từng thời kỳ và chịu ảnh hưởng của các thương vụ lớn. Tuy nhiên, số liệu nửa đầu năm 2026 cho thấy sự khác biệt đáng kể trong xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Đức tại hai thị trường lớn là Trung Quốc và Mỹ./.

Xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm mạnh Xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-6/2026 đạt gần 37 tỷ euro (42,76 tỷ USD), giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm trước.