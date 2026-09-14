Giá vàng trong nước tăng nhẹ, SJC giao dịch ở ngưỡng 146,2 triệu đồng

Trong phiên giao dịch đầu tuần này (14/9), giá vàng trong nước tăng nhẹ 100.000-200.000 đồng/lượng.

Vào thời điểm 10 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên tuần trước (12/9).

Giá vàng nhẫn trong sáng nay cũng được điều chỉnh tăng nhưng với biên độ khác nhau. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 143,2-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày 12/9.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn trơn hiện giao dịch ở ngưỡng 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), chưa có điều chỉnh.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.336 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 9,8 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.607 đồng/USD, tăng 11 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh không đồng nhất. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.700-26.110 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.730-26.110 đồng/USD, Ngân hàng Eximbank giữ nguyên tỷ giá, giao dịch ở mức 25.770-26.090 đồng/USD (mua vào-bán ra), đều chưa có biến động.

Về phía Ngân hàng VietinBank thì niêm yết ở mức 25.670-26.115 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 15 đồng./.

Chuyên gia: Vàng đang hình thành một vùng đáy trong ngắn hạn Tuần qua, giá vàng miếng SJC đầu tuần được niêm yết quanh 144-147 triệu đồng/lượng, sau đó có thời điểm giảm về 142-145 triệu đồng/lượng trước khi phục hồi.