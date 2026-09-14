Lào Cai hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân tăng cạnh tranh, mở rộng xuất khẩu

Đến năm 2030, tỉnh Lào Cai phấn đấu tối thiểu 1.000 lượt doanh nghiệp được đào tạo, phổ biến thông tin về đầu tư, kinh doanh quốc tế; 100 doanh nghiệp được tư vấn, xây dựng kế hoạch vươn ra thị trường quốc tế,

Tỉnh cũng hỗ trợ chuyên sâu, toàn diện cho ít nhất 10 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài và 20 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Đồng thời, có ít nhất 20 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới (B2C, B2B), trong đó tối thiểu 3 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 1 triệu USD/năm.

Đây là những mục tiêu được tỉnh Lào Cai đề ra trong Kế hoạch số 425/KH-UBND triển khai Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành.

Chương trình hướng tới mục tiêu đưa khu vực kinh tế tư nhân tỉnh Lào Cai gia tăng sự hiện diện trên thị trường quốc tế một cách toàn diện, hiệu quả và bền vững thông qua hoạt động xuất khẩu, đầu tư, thương mại điện tử xuyên biên giới và du lịch quốc tế; từng bước nâng cao vị thế, thương hiệu của Lào Cai trên bản đồ kinh tế khu vực và toàn cầu; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam-Trung Quốc theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc".

Tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân tối thiểu 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030, tỷ trọng hàng xuất khẩu qua chế biến đạt tối thiểu 60% vào năm 2030; lượng khách du lịch quốc tế đến Lào Cai tăng bình quân tối thiểu 15%/năm; doanh thu từ du lịch quốc tế chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Lào Cai tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, logistics và khu kinh tế cửa khẩu. Trong đó, ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư các công trình, dự án kết nối giao thương quốc tế như: tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Cảng hàng không Sa Pa; phát triển các khu logistics Kim Thành-Bản Vược và khu vực thành phố Lào Cai cũ.

Tỉnh đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu các sản phẩm có lợi thế xuất khẩu như: quế, chè, dược liệu, gỗ và lâm sản ngoài gỗ, chuối, dứa; nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do và kết nối với các nhà mua hàng, nhà phân phối quốc tế.

Về chuyển đổi số, Kế hoạch chú trọng xây dựng, vận hành hệ thống cửa khẩu thông minh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, số hóa quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, tối ưu hóa logistics và xây dựng Cổng thông tin hỗ trợ xuất khẩu, đầu tư quốc tế tỉnh Lào Cai, tích hợp với nền tảng Vietnam GoGlobal Platform của Bộ Công Thương.

Cùng với phát triển xuất khẩu, Lào Cai xác định đưa thương hiệu du lịch vươn tầm quốc tế là một nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh sẽ đẩy mạnh quảng bá du lịch trên các kênh truyền thông, nền tảng số quốc tế; phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; tăng cường kết nối với các nhà điều hành tour quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đến năm 2030, phấn đấu trên 75% lao động trong lĩnh vực du lịch được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn./.

Nghị quyết 68-NQ/TW: Mở đường cho khu vực kinh tế tư nhân ở Đồng Tháp bứt phá Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem là một bước ngoặt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân tại Đồng Tháp.