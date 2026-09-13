Fujitsu xuất khẩu chip AI cho công nghệ siêu máy tính quy mô lớn đầu tiên

Fujitsu sẽ bắt đầu xuất khẩu sang Mỹ và châu Á, sớm nhất là từ năm tới, các loại chip AI được phát triển dựa trên công nghệ sử dụng trong siêu máy tính Fugaku của công ty.

Cho đến nay, Fujitsu chủ yếu sử dụng các loại chip tiên tiến dành cho AI trong những sản phẩm của riêng mình và chỉ cung cấp hạn chế cho các khách hàng bên ngoài. Đây sẽ là lần đầu tiên công ty tiếp thị các sản phẩm này trên quy mô lớn.

Fujitsu đã ký được hợp đồng cung cấp với SuperMicro Computer, một nhà sản xuất máy chủ lớn của Mỹ, đồng thời sẽ tiếp thị sản phẩm tới các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn của nước này.

Mặc dù các doanh nghiệp Nhật Bản từng phát triển và sản xuất CPU, phần lớn trong số đó đã rút khỏi thị trường, khiến các doanh nghiệp Mỹ như Intel nắm giữ thị phần lớn.

Công ty sẽ bán Monaka, bộ xử lý trung tâm AI tiên tiến do chính Fujitsu phát triển. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo được ứng dụng nhanh chóng và rộng rãi, nhu cầu đối với các bộ xử lý trung tâm dùng trong suy luận AI - quá trình xử lý thông tin để đưa ra câu trả lời phù hợp - đang ngày càng gia tăng.

Monaka có độ rộng đường mạch 2 nanomet, giúp cải thiện đáng kể hiệu năng tính toán trên mỗi đơn vị điện năng tiêu thụ.

Hiệu suất sử dụng điện được nâng cao nhờ tận dụng công nghệ từng được ứng dụng trong các loại bán dẫn hiệu năng cao dành cho Fugaku và siêu máy tính tiền nhiệm K.

Hoạt động sản xuất Monaka sẽ được giao cho Công ty TSMC (Đài Loan, Trung Quốc). Đối với sản phẩm tiên tiến sử dụng tiến trình 1,4 nanomet mà Fujitsu dự kiến bắt đầu cung cấp vào năm 2029, hoạt động sản xuất nhiều khả năng sẽ được giao cho nhà sản xuất chip Nhật Bản Rapidus.

Ngoài Monaka, công ty cũng sẽ bắt đầu bán các máy chủ AI được trang bị bộ xử lý này tại cả thị trường trong nước và quốc tế. Các máy chủ thử nghiệm đã được lắp đặt tại 24 doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và viễn thông. Fujitsu hiện cũng đang đàm phán với hơn 40 doanh nghiệp về việc đưa sản phẩm vào sử dụng.

Một nhà máy của Fujitsu tại tỉnh Ishikawa, hiện sản xuất máy tính lớn, sẽ từng bước chuyển sang sản xuất máy chủ AI. Thông qua việc bán CPU cho các khách hàng bên ngoài, Fujitsu đặt mục tiêu đạt doanh thu lũy kế 250 tỷ yen (tương đương 1,6 tỷ USD), đến năm tài chính 2030.

Ngoài ra, công ty đặt mục tiêu bán 60.000 máy chủ AI. Bên cạnh CPU và máy chủ, Fujitsu cũng sẽ đề xuất với khách hàng các nền tảng hỗ trợ phát triển và vận hành AI, qua đó hướng tới mở rộng những lĩnh vực kinh doanh liên quan.

Theo World Semiconductor Trade Statistics, một tổ chức của ngành bán dẫn, nhờ nhu cầu về AI, quy mô thị trường bán dẫn năm 2026 được dự báo tăng 90% so với năm trước, lên 240.000 tỷ yen. Các linh kiện logic như CPU và những sản phẩm tiên tiến liên quan đến AI, chẳng hạn chip nhớ, đang thúc đẩy lượng hàng xuất xưởng.

Mặc dù Nhật Bản có thế mạnh về thiết bị và vật liệu sản xuất bán dẫn, sự hiện diện của nước này trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến vẫn còn hạn chế. TSMC và Samsung Electronics đang mở rộng nguồn cung bán dẫn ra thị trường nước ngoài. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, tổng giá trị xuất khẩu của Đài Loan và Hàn Quốc đều đã vượt Nhật Bản./.

Nvidia và Fujitsu hợp tác phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo đa tác nhân Fujitsu của Nhật Bản hợp tác với “ông lớn” sản xuất chip Nvidia của Mỹ để phát triển một nền tảng tích hợp nhiều tác nhân trí tuệ nhân tạo tự động hóa quy trình làm việc.

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