SSI: Tuần đầu tiên nâng hạng dự kiến có 240 triệu USD giải ngân vào 27 cổ phiếu Việt Nam

Tuần đầu tiên (14-18/9/2026) thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đón dòng vốn ETF theo lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của Tổ chức FTSE.

Theo ước tính từ báo cáo phân tích từ Công ty Chứng khoán SSI, đợt giải ngân thứ nhất của các quỹ mô phỏng chỉ số toàn cầu thuộc FTSE dự kiến diễn ra vào ngày 18/9/2026 với tổng giá trị mua ròng ước đạt 240,49 triệu USD, tập trung vào 27 cổ phiếu Việt Nam trước khi các chỉ số mới chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Bên cạnh đó, ngày 18/9 cũng là thời điểm các quỹ ETF ngoại lớn (như Xtrackers, VanEck, Fubon và CSOP) thực hiện tái cơ cấu danh mục định kỳ. Hoạt động mua bán của các quỹ này sẽ diễn ra đan xen và tác động trực tiếp lên thanh khoản và biến động giá của từng mã cổ phiếu.

Tính chung toàn thị trường trong tuần giao dịch từ ngày 14/9 đến 18/9/2026, SSI dự tính dòng vốn ETF ngoại ước tính sẽ mua vào tổng cộng 449,85 triệu USD và bán ra 203,93 triệu USD, tương ứng giá trị mua ròng đạt 245,92 triệu USD. Trong đó, nhóm các quỹ Vanguard mô phỏng FTSE GEIS đóng góp toàn bộ lực mua ròng 240,49 triệu USD. Quỹ Fubon Vietnam ETF & CSOP FTSE Vietnam 30 ETF dự kiến mua ròng 6,36 triệu USD, VanEck Vietnam ETF mua ròng nhẹ 0,41 triệu USD, còn Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF ước tính bán ròng 1,34 triệu USD.

Xét theo giá trị giao dịch thực tế tại từng mã cổ phiếu, top 10 mã được các quỹ ETF mua ròng nhiều nhất gồm VPB (32,82 triệu USD), VHM (30,85 triệu USD), MCH (22,10 triệu USD), FPT (21,48 triệu USD), MSN (20,92 triệu USD), HPG (18,85 triệu USD), VNM (17,27 triệu USD), VIX (16,04 triệu USD), VPL (14,17 triệu USD) và ACB (13,82 triệu USD). Ở chiều ngược lại, 10 cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất bao gồm VIC (-28,06 triệu USD), STB (-8,71 triệu USD), SHB (-3,97 triệu USD), KBC (-3,24 triệu USD), KDH (-3,19 triệu USD), DXG (-1,73 triệu USD), CEO (-1,69 triệu USD), POW (-1,17 triệu USD), NKG (-0,81 triệu USD) và BVH (-0,46 triệu USD).

Đáng chú ý, mặc dù cổ phiếu VIC nhận được lực mua lớn từ các quỹ Vanguard, áp lực rút vốn mạnh từ Xtrackers do hạ tỷ trọng danh mục từ 31,6% xuống 15% cùng sự thoái vốn của VanEck và Fubon đã khiến mã này chịu giá trị bán ròng lớn nhất tuần.

(Nguồn: SSI)

Nếu tính theo thời gian hấp thụ lực mua bán dựa trên thanh khoản bình quân, các mã ghi nhận số ngày giao dịch mua ròng cao nhất là MCH (10,51 ngày), SSB (7,29 ngày), VPL (5,90 ngày), VCK (2,41 ngày) và VNM (2,39 ngày). Trái lại, các cổ phiếu chịu tác động bán ròng kéo dài theo số ngày giao dịch bao gồm KBC (2,53 ngày), NKG (1,44 ngày) và KDH (0,98 ngày).

Về chi tiết danh mục FTSE GEIS trong đợt 1, FTSE công bố bổ sung 27 cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số toàn cầu. Trong đó, nhóm vốn hóa lớn gồm VCB, VIC, VHM; Nhóm vốn hóa vừa gồm BID, HPG, VPB; Và, 21 mã thuộc nhóm vốn hóa nhỏ gồm FPT, GEX, HDB, HCM, MCH, MSN, NVL, SHB, STB, SSB, SSI, TCX, VNM, VCI, VJC, MSB, VRE, VPL, VIX, VND, VCK.

Đối với các chỉ số liên quan khác trong kỳ quý 4/2026, MarketVector Vietnam Local Index (quỹ VanEck) đã thêm mới SSB và loại CEO, nâng số lượng cổ phiếu lên 55. Trong khi đó, STOXX Vietnam Total Market Liquid Index (quỹ Xtrackers) loại NKG và không thêm mới, đưa danh mục về 27 mã. Riêng FTSE Vietnam 30 Index (dự báo áp dụng cho Fubon và CSOP), SSI Research giữ nguyên dự báo thêm mới VPB, FPT, ACB, MCH, VPL và loại KBC, VND, VCI, KDH.

Nhìn về lộ trình tổng thể từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027, quá trình nâng hạng thị trường của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index sẽ trải qua 4 đợt giải ngân với tỷ lệ lần lượt là 10% (T9/2026), 20% (T3/2027), 35% (T6/2027) và 35% (T9/2027).

Theo kịch bản cơ sở với tỷ trọng duy trì quanh 0,51%, tổng dòng vốn giải ngân từ 6 quỹ Vanguard lớn ước đạt 2,405 tỷ USD (bao gồm 240 triệu USD trong đợt 1, đợt 2 là 481 triệu USD và 842 triệu USD cho mỗi đợt 3 và 4). Trong kịch bản tích cực khi tỷ trọng tăng dần từ 0,50% lên 0,95%, tổng dòng vốn ngoại chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam qua toàn bộ quá trình có thể lên tới 4,453 tỷ USD./.

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