Từ ngày 1/11, ngân hàng chia sẻ thông tin tín dụng phải được khách đồng ý

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 46/2026/TT-NHNN ngày 9/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý nằm tại Điều 6 Thông tư 46, sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư 15 về đối tượng, phạm vi được cung cấp thông tin tín dụng.

Theo quy định cũ, tổ chức tín dụng và tổ chức tự nguyện được cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng trên cơ sở hợp đồng ký kết với Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC); tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài được cung cấp, khai thác và trao đổi sản phẩm thông tin tín dụng về khách hàng vay theo các thỏa thuận với CIC và quy định pháp luật. Khoản 6 Điều 12 chỉ quy định các tổ chức ngoài những đối tượng đã nêu khi khai thác dịch vụ thông tin tín dụng về khách hàng vay phải có sự đồng ý của khách hàng đó.

Thông tư 46 sửa khoản 6 Điều 12 thành “tổ chức khác (nếu có)”, đồng thời bổ sung khoản 7 Điều 12, quy định việc cung cấp thông tin tín dụng về khách hàng vay cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và tổ chức khác phải có sự đồng ý của khách hàng vay theo quy định pháp luật có liên quan và bảo đảm tuân thủ hợp đồng, thỏa thuận với CIC.

Đáng chú ý, quy định mới nêu rõ sự đồng ý của khách hàng phải được thể hiện bằng phương thức rõ ràng, cụ thể, có thể in, sao chép bằng văn bản, bao gồm dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định việc cung cấp thông tin tín dụng được thực hiện dưới dạng dữ liệu điện tử theo Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng. Trường hợp một số nhóm hoặc toàn bộ nhóm chỉ tiêu không thể cung cấp dưới dạng dữ liệu điện tử, tổ chức tín dụng và tổ chức tự nguyện có thể cung cấp bằng văn bản trên cơ sở thống nhất với CIC.

Thông tư cũng sửa đổi thời hạn cung cấp thông tin tín dụng. Tổ chức tín dụng cung cấp theo tần suất quy định tại Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong khi tổ chức tự nguyện thực hiện theo tần suất quy định tại hợp đồng trao đổi thông tin với CIC.

Thông tư 46 đồng thời bổ sung một nhóm quy định phục vụ hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC). Cụ thể, Điều 2 Thông tư 46 bổ sung khoản 3a Điều 3 Thông tư 15, xác định “ngân hàng thành viên” là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 và Nghị định số 329/2025/NĐ-CP. Riêng người có liên quan của khách hàng vay tại ngân hàng thành viên được xác định theo Nghị định số 329/2025/NĐ-CP.

Thông tư vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành là một bước hoàn thiện cụ thể trong hành lang pháp lý cho VIFC, cho thấy khung khổ pháp lý phục vụ trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đang tiếp tục được các cơ quan quản lý bổ sung song song với quá trình vận hành./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ổn định lãi suất, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành Ngân hàng điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng đúng lĩnh vực, đúng đối tượng, hỗ trợ tăng trưởng.