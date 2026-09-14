Cổ phiếu công nghệ lao đao trước lời kêu gọi “hãm phanh” Trí tuệ Nhân tạo

Giá cổ phiếu của các công ty công nghệ đã lao dốc trong phiên giao dịch sáng 14/9 tại châu Á, sau khi lãnh đạo của các tập đoàn công nghệ hàng đầu ủng hộ lời kêu gọi “hãm phanh” tốc độ phát triển của Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Vào lúc 9 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, chỉ số Nikkei 225 mức giảm 0,8% xuống 63.498,61 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong và chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải đồng loạt giảm 0,2% xuống các mức lần lượt 24.764,02 điểm và 3.878,88 điểm. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại các thị trường Seoul, Đài Bắc và Manila.

Các nhà sản xuất chip là nhóm dẫn đầu làn sóng bán tháo tại châu Á sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Dario Amodei của Anthropic mới đây kêu gọi các công ty Trí tuệ Nhân tạo cần kiểm soát tốc độ của công nghệ này-hay nói cách khác là phối hợp để làm chậm lại quá trình phát triển Trí tuệ Nhân tạo-qua đó giúp nhận diện và hiểu rõ hơn về những rủi ro phát sinh.

CEO OpenAI Sam Altman và CEO xAI Elon Musk cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ với nhận định của ông Dario Amodei.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thái độ phản đối các nhận định trên và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng nỗ lực trấn an dư luận, các nhà đầu tư trên thị trường vẫn quyết định bán tháo cổ phiếu công nghệ trong phiên 14/9.

Tại thị trường Tokyo, cổ phiếu của tập đoàn đầu tư công nghệ khổng lồ SoftBank giảm sâu hơn 12%, trong khi nhà sản xuất chip Kioxia bốc hơi hơn 7% và Advantest giảm hơn 2%. Các “đại gia” bán dẫn của Hàn Quốc như SK hynix và Samsung cũng ghi nhận mức sụt giảm mạnh.

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Đà sụt giảm trên thị trường chứng khoán càng nới rộng do đợt tăng giá mới của dầu thô sau khi Saudi Arabia đóng cửa một tuyến ống dẫn dầu trọng yếu.

Cả dầu Brent và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đều tăng hơn 2% trong phiên 14/9 sau khi Saudi Arabia đóng cửa tuyến ống Đông-Tây do các đợt tập kích bằng máy bay không người lái của lực lượng Houthi ở Yemen. Chiến sự leo thang đã đẩy giá diesel trung bình tại Mỹ vượt mốc 6 USD/gallon (1 gallon=3,78 lít) lần đầu tiên trong lịch sử trong phiên 11/9.

Trong khi đó, dữ liệu lạm phát của Mỹ cũng không thể làm giảm các dự đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong tuần này. Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn neo ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Chuyên gia Chris Weston tại Pepperstone cho biết thị trường hoán đổi đang dự đoán có tới 92% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nâng lãi suất trong kỳ họp này, và tổng mức giảm từ nay đến cuối năm là 0,5 điểm phần trăm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu sự chi phối của xu hướng chung, với chỉ số VN-Index giảm 14,06 điểm, hay 0,78%, xuống 1.781,15 điểm, và chỉ số HNX-Index giảm 0,55 điểm, hay 0,2%, xuống 272,13 điểm trong phiên sáng nay./.

Cổ phiếu công nghệ bứt phá trước khi Mỹ công bố lạm phát Các nhà đầu tư đặt niềm tin lớn vào khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm qua, bất chấp các lo ngại về định giá cổ phiếu.

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