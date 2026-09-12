Tesla đưa xe tải điện Semi chinh phục thị trường châu Âu

Hãng xe điện Tesla của Mỹ có kế hoạch đưa xe tải điện Semi tới thị trường châu Âu, mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài Bắc Mỹ trong bối cảnh hãng đang tìm cách tạo dựng chỗ đứng tại một thị trường xe tải hạng nặng, nơi các đối thủ đã cung cấp những mẫu xe chạy bằng pin.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, hãng sản xuất ôtô do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo cho biết hãng sẽ công bố các thông số kỹ thuật dành cho thị trường châu Âu và thông tin về kế hoạch ra mắt tại triển lãm thương mại IAA Transportation về ngành vận tải ở Hanover (Đức) vào tuần tới.

Động thái mở rộng sang châu Âu diễn ra gần một thập niên sau khi Tesla giới thiệu mẫu Semi vào năm 2017 và ban đầu đặt mục tiêu sản xuất mẫu xe này vào năm 2019. Kế hoạch liên tục bị trì hoãn khi Tesla ưu tiên nguồn cung pin cho các dòng xe du lịch.

Vào cuối năm 2022, Tesla bắt đầu giao một số lượng hạn chế xe cho khách hàng, trong đó có PepsiCo tại Mỹ.

Tháng 4/2026, Tesla cho hay chiếc Semi đầu tiên đã xuất xưởng từ một dây chuyền sản xuất quy mô lớn ở Nevada.

Tuy nhiên, trong báo cáo cập nhật dành cho cổ đông hồi tháng 7/2026, Tesla chỉ đề cập rằng hoạt động sản xuất xe Semi sẽ bắt đầu trong năm 2026, đồng thời loại bỏ dự báo trước đó về việc sản xuất hàng loạt trong năm nay.

Theo CNBC, trang web Tesla bằng tiếng Đức cho biết một phiên bản xe tải có phạm vi hoạt động lên tới 550 km (342 dặm) với tổng trọng lượng tổ hợp xe 40 tấn và mức tiêu thụ năng lượng khoảng 1 kWh/km.

Hãng cho biết thêm xe tải có trọng lượng khoảng 9.100 kg khi không có rơmoóc hoặc hàng hóa và có khả năng cung cấp công suất điện lên tới 25kW cho các thiết bị phụ trợ. Xe có thể phục hồi khoảng 60% phạm vi hoạt động trong 30 phút khi sử dụng mạng lưới

Megacharger của Tesla. Hãng cũng nêu các tính năng như lập lịch sạc theo tuyến đường và các trung tâm dịch vụ chuyên biệt nhằm giảm thời gian xe phải ngừng hoạt động./.

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