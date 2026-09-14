An Giang chuyển thu hút đầu tư từ số lượng sang chọn lọc chất lượng

Trong bức tranh chuyển dịch kinh tế toàn cầu và sự bứt phá mạnh mẽ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang đứng trước những cơ hội lịch sử để chuyển mình trở thành một cực tăng trưởng năng động.

Hướng tới tầm nhìn phát triển bền vững trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh xây dựng “Đề án nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030” nhằm kiến tạo hệ sinh thái thu hút nguồn lực bền vững để phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, xây dựng đề án nhằm đổi mới toàn diện xúc tiến đầu tư của An Giang theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy nhà đầu tư làm trung tâm, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để thực hiện quy hoạch tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững giai đoạn 2026-2030.

Đây được xem là bước đột phá chiến lược, chuyển trọng tâm từ thu hút theo số lượng sang chất lượng, lấy nhà đầu tư làm trung tâm, tiên phong đón đầu dòng vốn công nghệ cao và phát triển hạ tầng hiện đại.

Theo đó, với đề án này, An Giang chuyển dịch sang chiến lược chọn lọc, ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và tác động lan tỏa mạnh mẽ.

Các lĩnh vực trọng điểm được tỉnh tập trung mời gọi gồm phát triển cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở, hệ thống hạ tầng các khu công nghiệp và cụm công nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp chất lượng cao và khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo; thương mại-dịch vụ-du lịch, giáo dục và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao và đẩy mạnh mô hình đối tác công-tư (PPP) nhằm huy động tối đa các nhà đầu tư chiến lược tham gia kiến tạo hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ công.

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho hay, An Giang nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án có chất lượng, quy mô phù hợp định hướng phát triển của tỉnh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm thống nhất, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư tiếp cận thông tin và triển khai dự án, đặc biệt đối với ngành công nghệ cao và các dự án có tác động lan tỏa.

Đồng thời, xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư có chọn lọc để thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư hạ tầng và cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh thu hút vốn ngoài ngân sách…

Để đề án mang tính khả thi cao và đi vào thực tiễn cuộc sống, An Giang vạch ra các nội dung nghiên cứu cốt lõi, phân công trách nhiệm chi tiết cho các sở, ban, ngành và đội ngũ chuyên gia tư vấn.

Theo đó, tỉnh đánh giá toàn diện thực trạng và xác định điểm nghẽn. Giai đoạn 2021-2025 được nhìn nhận khách quan qua lăng kính phân tích đa chiều từ bối cảnh dịch chuyển dòng vốn toàn cầu, các yêu cầu mới của quy hoạch tỉnh cho đến hiệu quả thực tế của các chương trình xúc tiến cũ. Quan trọng hơn, tiến hành đánh giá độ sẵn sàng của môi trường đầu tư địa phương bao gồm quỹ đất, hạ tầng giao thông, logistics, cải cách hành chính và hệ thống dữ liệu để nhận diện triệt để các điểm nghẽn cản trở dòng vốn.

Tiếp đến, xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2026-2030, tỉnh xác định rõ không gian phát triển theo từng nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên; khoanh vùng các thị trường trọng điểm, đối tác chiến lược quốc tế và nhóm nhà đầu tư mục tiêu để định hướng thu hút FDI và PPP một cách có trọng tâm, tránh dàn trải.

Mặt khác, chuẩn bị hệ sinh thái và danh mục dự án sẵn sàng, tỉnh rà soát, cập nhật danh mục dự án ưu tiên gắn liền với lộ trình hoàn thiện pháp lý, giải phóng mặt bằng và quỹ đất sạch. Bên cạnh đó, các yếu tố về hệ sinh thái phục vụ chuyên gia và người lao động như nhà ở chuyên gia, dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường sống và hạ tầng số được đầu tư đồng bộ.

Trong kỷ nguyên số, An Giang tiên phong xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, tích hợp trên Cổng thông tin đầu tư của tỉnh. Cơ sở dữ liệu này bao gồm toàn bộ thông tin minh bạch về quy hoạch, quỹ đất, giá đất, hạ tầng khu-cụm công nghiệp, chi phí logistics và cơ chế ưu đãi để quảng bá và quản lý nhà đầu tư hiệu quả.

Cùng đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực thực thi, tỉnh đề xuất các cơ chế đồng hành cùng doanh nghiệp xuyên suốt từ trước, trong cho đến sau cấp phép; khuyến khích mở rộng đầu tư và tái đầu tư. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ, kiến thức pháp luật, kỹ năng đàm phán cho đội ngũ cán bộ xúc tiến đầu tư.

Cùng đó, tỉnh tổ chức thực hiện đề án bài bản, khoa học; lộ trình thực hiện được phân kỳ chi tiết với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cơ quan chủ trì và phối hợp. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện việc xây dựng đề án hơn 2,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, dành cho chi phí chuyên gia lập đề án, khảo sát, điều tra thực địa, tổ chức hội nghị, hội thảo và lấy ý kiến, thuê chuyên gia phản biện…

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang, tỉnh đang triển khai chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, định hình lại không gian kinh tế, khơi thông nguồn lực để trở thành một trung tâm phát triển kinh tế biển, logistics và nông nghiệp công nghệ cao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Quảng Xuân Lụa thông tin, tỉnh tập trung kêu gọi dòng vốn vào 5 nhóm lĩnh vực chiến lược. Cụ thể là phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, các trục cao tốc và nâng cấp hệ thống cảng biển, logistics; công nghiệp chế biến và năng lượng sạch, ưu tiên chế biến sâu nông-thủy sản, chế biến dược liệu và các dự án năng lượng tái tạo; thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế cửa khẩu, khai thác lợi thế đường biên giới, hệ thống cửa khẩu tiếp giáp Campuchia và hành lang kinh tế sông Mekong; du lịch chất lượng cao, tập trung vào du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng quy mô lớn; nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển giống, sản xuất nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn.

Theo đó, tỉnh đã xây dựng danh mục 108 dự án mời gọi, thu hút đầu tư, nhằm kiến tạo không gian phát triển mới. Danh mục các dự án này cơ bản đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để thực hiện thủ tục đầu tư.

Tùy thuộc vào ngành, nghề đầu tư, địa bàn đầu tư, doanh nghiệp, nhà đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư tương ứng với các hình thức ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Cụ thể như ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế nhập khẩu; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; ưu đãi về khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế…

Để tạo lợi thế cạnh tranh và giảm chi phí đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp, An Giang thực hiện đồng bộ các giải pháp đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trực tiếp cho nhà đầu tư từ khâu khảo sát, làm thủ tục hành chính cho đến khi triển khai và vận hành dự án. Tỉnh cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng. Thúc đẩy liên kết vùng, tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long để tạo chuỗi cung ứng bền vững, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thị trường tiêu thụ lớn.

Với đề án nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư giai đoạn 2026-2030 kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho An Giang. Đây sẽ là cú hích chiến lược biến tiềm năng thành động lực phát triển bứt phá, đưa An Giang trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy và thịnh vượng cho các tập đoàn công nghệ cao, nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước trong kỷ nguyên mới./.

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