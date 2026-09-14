Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ, Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực Đại Xuyên, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phú Xuyên thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Dự báo từ nay đến 10 giờ 30 phút ngày 14/9, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã: Chương Dương, Phượng Dực, Ứng Thiên, Thượng Phúc và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước hình thái thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Huế tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Từ 8 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 14/9, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Thanh Hóa và Nghệ An từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Lào Cai, Quảng Trị và thành phố Huế từ 5-15mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Minh Lương, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Trạm Tấu (tỉnh Lào Cai).

Tại tỉnh Thanh Hóa có các xã, phường: Mậu Lâm, Thanh Kỳ, Xuân Bình, Yên Thọ; Cẩm Tú, Công Chính, Hóa Quỳ, Như Thanh, Như Xuân, Quý Lương, Tân Thành, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Trường Lâm, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Nhân.

Đối với tỉnh Nghệ An gồm các xã, phường: Bích Hào, Hoa Quân, Mường Chọng, Sơn Lâm, Tam Đồng; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hùng Chân, Kim Bảng, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Ham, Mường Quàng, Nghĩa Hưng, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tân Kỳ, Thông Thụ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tri Lễ, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Xuân.

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có các xã, phường: Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Hải Ninh, Hoành Sơn, Nam Hồng Lĩnh, Sông Trí, Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Vũ Quang; Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Kim Hoa, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Thượng Đức, Trường Lưu, Tùng Lộc; Đức Thọ, Hương Sơn, Sơn Hồng, Tứ Mỹ.

Khắc phục sự cố sạt lở trên Quốc lộ 49, thành phố Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Trị có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: A Dơi, Bố Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Dân Hóa, Đồng Lê, Hướng Hiệp, Khe Sanh, Kim Điền, Kim Ngân, Kim Phú, Lao Bảo, Lìa, Minh Hóa, Phong Nha, Phú Trạch, Tà Rụt, Tân Lập, Tân Thành, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn; Ba Lòng, Bắc Trạch, Cồn Tiên, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Hướng Lập, Hướng Phùng, La Lay, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Nam Hải Lăng, Đồng Sơn, Quảng Trị, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Trung Thuần, Trường Sơn; Ái Tử, Bến Quan, Lệ Ninh, Thượng Trạch, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú.

Ngoài ra, tại thành phố Huế có các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 5, Phong Điền; A Lưới 2, Phong Thái; A Lưới 3, A Lưới 4, Bình Điền, Nam Đông, Hương Trà.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Quảng Trị và thành phố Huế cấp 2.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 7 giờ ngày 14/9, khu vực các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Dừa 103,8mm (Nghệ An); Kỳ Thượng 306,6mm (Hà Tĩnh); Tà Long 324mm (Quảng Trị); Tà Lương 183,6mm (Huế).

Từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 14/9, khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to như: Pá Hu 57,6mm, Tà Si Láng 56mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Thời tiết ngày và đêm 14/9: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to, dông Ngày và đêm 14/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

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