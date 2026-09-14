TP Hồ Chí Minh: Điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong tại xã Phước Hải

Tối 13/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Phước Hải khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Vụ án xảy ra vào khoảng từ 18 giờ đến 19 giờ cùng ngày tại căn nhà trong con hẻm thuộc đường Võ Thị Sáu, khu vực ấp Tân Hội, xã Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo tin báo của quần chúng nhân dân, một nam thanh niên mang theo hung khí đột nhập nhà dân rồi tấn công các nạn nhân. Nghi phạm bước đầu được xác định có quen biết với gia đình nạn nhân.

Hậu quả vụ việc khiến ông P.H.T tử vong tại chỗ. Hai người thân của nạn nhân gồm vợ là bà L.T.M (sinh năm 1968) và con rể là N.V.L (sinh năm 1992) bị thương tích nặng, được người dân hỗ trợ chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa xác nhận đơn vị tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân.

Nạn nhân L.T.M nhập viện với nhiều thương tích, sau khi được xử trí sơ cứu ban đầu thì sức khỏe đã ổn định và tiếp tục theo dõi điều trị. Riêng nạn nhân N.V.L bị nhiều vết thương nặng trên cơ thể, hiện đang được các y bác sỹ tập trung điều trị.

Lực lượng nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết và tập trung lực lượng truy xét nghi phạm./.

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